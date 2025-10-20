快訊

習近平電賀鄭麗文提「推進國家統一」 陸委會：統一非主流民意

還能這樣玩AI！她設計相處公約、「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

和生成式AI談情說「愛」 社會學碩士生劃分人機界線：與人接觸才是真

共伴效應..北市明最強降雨時間曝 估山區風力達12級

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴北市災害應變中心聽起局處及各區公所防災整備。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴北市災害應變中心聽起局處及各區公所防災整備。記者林麗玉／攝影

東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，北市降雨驚人、也有強陣風。北市長蔣萬安今晚間7點30分赴災害應變中心聽取大豪雨防災整備。根據北市氣象團隊預估，今晚到明早8時間，會是這波降雨最強時間點，包括陽明山、南港、文山山區雨勢最劇烈。

至於風力預估，從今晚一路到明天傍晚，陣風最大平地可達8級，山區可達12級。

蔣萬安今天赴北市災害應變中心聽起局處及各區公所防災整備。據台北市氣象團隊在會議中預估，這次東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，預計降雨可持續3至4天的降雨帶，降水從昨天晚開始變多，從今晚到明天早上，降雨仍會很大。

至於強降雨從今晚到明天白天仍會出現，因台灣東邊滯留鋒距離北市沒有太遠或更靠近，不排除明後天，台北市區還有短延時強降雨機率；綜合評估明天接下來可能的降雨情形，陽明山區預估時雨量40-60毫米，陽明山區累積400毫米、文山南港山區200毫米左右、台北平地信義區可達180毫米。

至於風力部分，因台灣東邊微弱氣旋將東北季風水氣鎖定北台灣，預計會持續到明天傍晚，風力預估一路會到明天傍晚，陣風可達最大平地8級，山區12級陣風，明天傍晚，微弱氣旋往南移動，稍微降一級。

氣象團隊總提醒，雨勢部分今晚到明天白天會有短延時強降雨，不僅山區，平地也會有40毫米強降雨，明天到白天都會有比較強的降雨。至於風力預估到後天為止，都可以出現平地8級，至於河川水位因雨量大，還仍有可能持續上升。

北市 強降雨 東北季風

延伸閱讀

輝達土地後續...業界高層建議新光吳東亮大智慧合意解約 創造三贏

鄭家純認了！日本老公竟撞臉蔣萬安 高清照全曝光

「三寶」又來了！蔣萬安牽三寶 搖「卡加布列島」

影／推班班鮮乳...蔣萬安台南參觀酪農場 籲各縣市一同支持在地農

相關新聞

北市估今晚降雨驚人 南港士林文山內湖4區保全戶撤離

受東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，北市府氣象團隊預估，今晚到明早8時，會是這波降雨最強時間點。為避免土石流等造成...

共伴效應..北市明最強降雨時間曝 估山區風力達12級

受東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，北市降雨驚人、也有強陣風。北市長蔣萬安今晚間7點30分赴災害應變中心聽取大豪雨...

風雨增強 蘇花公路台9丁線宜蘭蘇澳-南澳路段「只出不進」

受東北季風及風神颱風外圍環流帶來持續強降雨影響，蘇花公路台9丁線宜蘭蘇澳-南澳路段今天晚間時雨量達79毫米，3小時累積雨...

流感季多重病毒威脅恐奪命 醫籲二大類族群接種肺炎鏈球菌疫苗不可少

國內進入流感流行期，其中肺炎為流感最常見的併發症，引發原因多為感染肺炎鏈球菌。台灣家庭醫學醫學會呼籲，若尚未完成公費肺炎...

新北明除2區皆正常上班課 民眾湧侯友宜臉書求晚間10時翻轉

新北市晚間8時宣布，山區學校新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園停班課，其餘地區正常上班上課。消息一...

颱風外圍環流帶大豪雨 台中明正常上班上課

東北季風與風神颱風外圍環流共伴效應影響，全台多地降下豪大雨。台中市府指出，目前台中市風力或降雨量未達停止上班及上課基準，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。