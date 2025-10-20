風雨增強 蘇花公路台9丁線宜蘭蘇澳-南澳路段「只出不進」

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
今天晚間風雨逐漸增強，蘇花公路台9丁線宜蘭蘇澳-南澳路段「只出不進」，視情況再決定開放通行時間。圖／公路局提供
今天晚間風雨逐漸增強，蘇花公路台9丁線宜蘭蘇澳-南澳路段「只出不進」，視情況再決定開放通行時間。圖／公路局提供

受東北季風及風神颱風外圍環流帶來持續強降雨影響，蘇花公路台9丁線宜蘭蘇澳-南澳路段今天晚間時雨量達79毫米，3小時累積雨量已達132.5毫米，考量雨勢持續加劇，公路局東區養護工程分局決定「只出不進」，視降雨情形，另行公告開放通行時間。

東工分局表示，山區道路致災風險潛勢提高，為維護用路通行安全，蘇花公路台9丁線蘇澳至南澳路段，將於今晚8時起「只出不進」，開口契約廠商進駐機械並已啟動加強對巡，將視晚間降雨情形，另行公告開放通行時間。

公路局東區養護工程分局呼籲用路人，強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，如非必要請避免進入山區道路，並隨時留意氣象資訊及道路風險訊息，行前請運用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播、瞭解掌握訊息。

蘇花公路 雨量 強降雨

相關新聞

北市估今晚降雨驚人 南港士林文山內湖4區保全戶撤離

受東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，北市府氣象團隊預估，今晚到明早8時，會是這波降雨最強時間點。為避免土石流等造成...

共伴效應..北市明最強降雨時間曝 估山區風力達12級

受東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，北市降雨驚人、也有強陣風。北市長蔣萬安今晚間7點30分赴災害應變中心聽取大豪雨...

流感季多重病毒威脅恐奪命 醫籲二大類族群接種肺炎鏈球菌疫苗不可少

國內進入流感流行期，其中肺炎為流感最常見的併發症，引發原因多為感染肺炎鏈球菌。台灣家庭醫學醫學會呼籲，若尚未完成公費肺炎...

新北明除2區皆正常上班課 民眾湧侯友宜臉書求晚間10時翻轉

新北市晚間8時宣布，山區學校新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園停班課，其餘地區正常上班上課。消息一...

颱風外圍環流帶大豪雨 台中明正常上班上課

東北季風與風神颱風外圍環流共伴效應影響，全台多地降下豪大雨。台中市府指出，目前台中市風力或降雨量未達停止上班及上課基準，...

