快訊

習近平電賀鄭麗文提「推進國家統一」 陸委會：統一非主流民意

還能這樣玩AI！她設計相處公約、「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

和生成式AI談情說「愛」 社會學碩士生劃分人機界線：與人接觸才是真

杜達美指揮馬勒「復活」 媒體譽走進音樂的靈魂

中央社／ 台北20日電

指揮杜達美將率洛杉磯愛樂訪台演出2套曲目，其中馬勒第二號交響曲「復活」在洛杉磯演出時，被美國媒體盛讚杜達美不是在指揮這部作品，「而是與樂團一起進入音樂的靈魂。」

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，2日到12日杜達美（Gustavo Dudamel）率洛杉磯愛樂（Los AngelesPhilharmonic）在迪士尼音樂廳演出，兩套曲目為作曲家史卓文斯基（Igor Stravinsky）「火鳥」組曲（TheFirebird Suite）、「春之祭」（The Rite of Spring）與作曲家馬勒（Gustav Mahler）第二號交響曲「復活」（Symphony No. 2 “Resurrection”）都獲好評，杜達美將率原班團隊10月底移師台北市國家音樂廳重現。

杜達美9日到12日攜手洛杉磯愛樂及洛杉磯大師合唱團（Los Angeles Master Chorale）共演「復活」相當成功，美國媒體Classical Voice說：「從每個樂句中，彷彿能感受到杜達美個人的靈魂歷程。杜達美不是在呈現『復活』，而是與它同行。」

28日到30日在國家音樂廳的3場音樂會是杜達美告別洛杉磯愛樂音樂總監的世界巡演重點站之一，完整重現洛杉磯原班核心陣容，台北場次獨家邀維也納金色大廳維也納歌唱協會合唱團加入，展現和諧壯闊人聲。

維也納金色大廳的維也納歌唱協會合唱團是歐洲最具傳統象徵合唱團之一，曾由作曲家布拉姆茲（Johannes Brahms）、布魯克納（Anton Bruckner）與馬勒指揮；洛杉磯大師合唱團是洛杉磯愛樂駐廳合唱團，長期與杜達美及洛杉磯愛樂合作，具高度合唱統整與音色一致性；聲樂家為女高音賴斯（Chen Reiss）與次女高音泰勒（Beth Taylor）。

洛杉磯 音樂會 維也納

延伸閱讀

「世界最美的聲音」快閃故宮！玉山銀行第12度邀請維也納少年合唱團來台，天籟童聲震撼全場

臺灣首展！史博館《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》克林姆真跡、60件花卉名畫燦爛來襲 早鳥票正式啟售

玉山銀力挺優質藝文活動

「古典搖滾巨星」暌違7年再來台！指揮大師杜達美喊：期待回台北

相關新聞

北市估今晚降雨驚人 南港士林文山內湖4區保全戶撤離

受東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，北市府氣象團隊預估，今晚到明早8時，會是這波降雨最強時間點。為避免土石流等造成...

共伴效應..北市明最強降雨時間曝 估山區風力達12級

受東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，北市降雨驚人、也有強陣風。北市長蔣萬安今晚間7點30分赴災害應變中心聽取大豪雨...

風雨增強 蘇花公路台9丁線宜蘭蘇澳-南澳路段「只出不進」

受東北季風及風神颱風外圍環流帶來持續強降雨影響，蘇花公路台9丁線宜蘭蘇澳-南澳路段今天晚間時雨量達79毫米，3小時累積雨...

流感季多重病毒威脅恐奪命 醫籲二大類族群接種肺炎鏈球菌疫苗不可少

國內進入流感流行期，其中肺炎為流感最常見的併發症，引發原因多為感染肺炎鏈球菌。台灣家庭醫學醫學會呼籲，若尚未完成公費肺炎...

新北明除2區皆正常上班課 民眾湧侯友宜臉書求晚間10時翻轉

新北市晚間8時宣布，山區學校新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園停班課，其餘地區正常上班上課。消息一...

颱風外圍環流帶大豪雨 台中明正常上班上課

東北季風與風神颱風外圍環流共伴效應影響，全台多地降下豪大雨。台中市府指出，目前台中市風力或降雨量未達停止上班及上課基準，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。