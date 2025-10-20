杜達美指揮馬勒「復活」 媒體譽走進音樂的靈魂

指揮杜達美將率洛杉磯愛樂訪台演出2套曲目，其中馬勒第二號交響曲「復活」在洛杉磯演出時，被美國媒體盛讚杜達美不是在指揮這部作品，「而是與樂團一起進入音樂的靈魂。」

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，2日到12日杜達美（Gustavo Dudamel）率洛杉磯愛樂（Los AngelesPhilharmonic）在迪士尼音樂廳演出，兩套曲目為作曲家史卓文斯基（Igor Stravinsky）「火鳥」組曲（TheFirebird Suite）、「春之祭」（The Rite of Spring）與作曲家馬勒（Gustav Mahler）第二號交響曲「復活」（Symphony No. 2 “Resurrection”）都獲好評，杜達美將率原班團隊10月底移師台北市國家音樂廳重現。

杜達美9日到12日攜手洛杉磯愛樂及洛杉磯大師合唱團（Los Angeles Master Chorale）共演「復活」相當成功，美國媒體Classical Voice說：「從每個樂句中，彷彿能感受到杜達美個人的靈魂歷程。杜達美不是在呈現『復活』，而是與它同行。」

28日到30日在國家音樂廳的3場音樂會是杜達美告別洛杉磯愛樂音樂總監的世界巡演重點站之一，完整重現洛杉磯原班核心陣容，台北場次獨家邀維也納金色大廳維也納歌唱協會合唱團加入，展現和諧壯闊人聲。

維也納金色大廳的維也納歌唱協會合唱團是歐洲最具傳統象徵合唱團之一，曾由作曲家布拉姆茲（Johannes Brahms）、布魯克納（Anton Bruckner）與馬勒指揮；洛杉磯大師合唱團是洛杉磯愛樂駐廳合唱團，長期與杜達美及洛杉磯愛樂合作，具高度合唱統整與音色一致性；聲樂家為女高音賴斯（Chen Reiss）與次女高音泰勒（Beth Taylor）。