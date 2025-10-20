台北港填海造地新生地淹水漫流 港務公司：非潰堤

颱風外圍環流及東北季風共伴效應，大台北降雨顯著，民眾在社群發影片稱「台北港海水倒灌潰堤了」。台灣港務公司今天說，台北港填海造地工程新生地區域淹水漫流，但並非潰堤。

台灣港務公司透過文字訊息說明，受東北季風及颱風風神外圍環流影響，今天新北市八里區發布豪雨警報，昨天下午到今天下午1時，累積降雨量已達127毫米。

台灣港務公司表示，因適逢滿潮，導致海水倒灌，造成台北港填海造地工程新生地區域淹水漫流，最深處水淹至半個輪胎高，非潰堤事件。

台灣港務公司指出，因新生地目前填築區域屬高程較低區域，且仍於施工階段，未達完工高度，已緊急調整收土區域至後線較高區域，工區也將持續觀察風雨狀況。

台灣港務公司表示，若逾施工安全標準，將暫停作業，以確保作業安全，目前工區且無人員事故。