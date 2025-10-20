東北季風及颱風環流影響 陽明山累積雨量破400毫米

快訊

中央社／ 台北20日電

氣象署今晚表示，東北季風及颱風外圍環流影響，雙北過去24小時累積雨量已達大豪雨標準，明天北北基宜仍要留意有豪雨等級以上降雨；截至晚間8時許，累積雨量以台北市北投區（陽明山鞍部）達401毫米最多。

受到東北季風及第24號颱風風神外圍環流影響，中央氣象署今天啟動1020較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。

氣象署預報員李孟軒晚間在記者會中表示，今天新竹以北、宜蘭已有大雨或豪雨發生，新北、台北已達大豪雨標準（24小時累積雨量達350毫米以上），過去24小時出現400毫米以上累積雨量；傍晚強降雨區域已經移動到宜蘭、北花蓮等。

氣象署持續發布豪雨特報，台北市、新北市、宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆市、桃園市及新竹縣有局部大雨或豪雨，苗栗、花蓮地區及南投山區有局部大雨發生機率。

李孟軒指出，今晚至明晨，北部山區、大台北地區、宜蘭仍有明顯降雨，另外北花蓮也開始有持續性降雨；明天北北基宜地區仍有豪雨等級以上降雨；22日宜蘭持續要留意局部豪雨發生。

根據氣象署網站，今天截至晚間8時許，累積雨量以台北市北投區（陽明山鞍部）401毫米最多，其他縣市部分，新北市石碇區303.5毫米、桃園市大溪區255.5毫米、宜蘭縣南澳鄉233.5毫米、基隆市七堵區210毫米等較為顯著。

李孟軒提醒，明天各沿海及離島可能會有8至11級陣風，其中台南以北、大台北等地區的內陸也會有8級左右強陣風；各沿海整體浪高約3公尺，基隆北海岸、中部以北及澎湖可能會有5至6公尺浪高。

