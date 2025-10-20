流感季多重病毒威脅恐奪命 醫籲二大類族群接種肺炎鏈球菌疫苗不可少

國內進入流感流行期，其中肺炎為流感最常見的併發症，引發原因多為感染肺炎鏈球菌。台灣家庭醫學醫學會呼籲，若尚未完成公費肺炎鏈球菌疫苗接種的65歲以上長輩與19至64歲具有侵襲性肺炎鏈球菌感染的高風險族群，應及早完成接種肺炎鏈球菌疫苗。

肺炎鏈球菌常年潛伏於鼻腔，一旦免疫力下降或感染流感、新冠病毒等呼吸道病毒，潛伏在鼻腔的肺炎鏈球菌就有機可趁、從呼吸道或血液侵襲器官演變為敗血症、腦膜炎等侵襲性感染症。且免疫力低時，接觸其他帶菌者也會受到感染。今年截至10月20日，全國侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)累計病例達270例，創下近6年同期新高，進入秋冬病例恐再增加。

台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會教授吳至行說，流感患者一旦併發細菌性呼吸道感染，約三成是肺炎鏈球菌所致。研究數據顯示，流感併發IPD患者，其加護病房住院需求增加近3成，死亡風險激增4成。此外，IPD也與新冠肺炎也會共同感染，患者的死亡風險更是單純IPD患者的7.8倍。

為降低感染風險，政府提供65歲以上長者及19至64歲高風險族群免費接種肺炎鏈球菌疫苗。六類高風險族群分別為：脾臟功能缺損患者、先天或後天免疫功能不全者、人工耳植入者、腦脊髓液滲漏患者，以及一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤患者及器官移植者。由於這些民眾免疫系統較為脆弱，感染IPD的風險可能比一般健康成人高出數倍至十數倍。

吳至行表示，罹患肺炎會對全身器官帶來嚴重的傷害，不僅會有立即的性命威脅也會引發一系列傷害身體健康的連鎖反應，研究顯示成年患者因嚴重肺炎球菌疾病住院後，一年內4名患者中就有超過1人會死亡；而另一項研究指出，在嚴重肺炎感染後，一年內發生心血管疾病事件的機會增加6倍，急性感染與長期的衝擊，大幅增加家庭與社會的照護負擔。

吳至行提醒，民眾除了「左流右新」的雙重保護外，65歲以上長者及高風險族群更不可忽視肺炎鏈球菌疫苗的重要性。肺炎鏈球菌感染風險無分季節，全年都可以接種疫苗，建議符合資格民眾應盡速公費完成1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）接種以獲得完整的免疫保護力。