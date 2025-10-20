台9丁線蘇澳至南澳段 晚間起人車管制「只出不進」

公路局東區養護工程分局表示，蘇花公路台9丁線蘇澳至南澳路段，今天晚間8時起，實施人員與車輛「只出不進」管制。

東區養護工程分局指出，台9丁線蘇澳至南澳路段，晚間時雨量已達79毫米，3小時累積雨量達132.5毫米，考量目前雨勢持續加劇，山區道路致災風險潛勢提高，為維護用路通行安全，台9丁線蘇澳至南澳路段，晚間8時起實施人員與車輛「只出不進」，將視晚間降雨情形，另行公告開放通行時間。

此外，東區養護工程分局表示，基於天候情資致災風險高，為維護用路民眾人車安全，北橫公路台7線60.8公里至85.5公里（西村至百韜橋）路段，已於晚間6時30分實施預警性封路，後續將視東北季風及颱風外圍環流影響程度及道路狀況，決定恢復通行時間。