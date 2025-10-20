新北明除2區皆正常上班課 民眾湧侯友宜臉書求晚間10時翻轉

新北市晚間8時宣布，山區學校新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園停班課，其餘地區正常上班上課。消息一出，民眾湧入新北市長侯友宜臉書「你給我來淡水！」、「你最好給我走路去上班」、「友誼的小船說翻就翻」，也有民眾懷抱希望「10點再給你一次翻轉新北的機會，別讓我失望」。新北災害應變中心指出，主因在「預估雨量未達350毫米/24小時」

新北市農業局指出，中央發布三芝、淡水、三峽、新店、烏來、深坑、石碇、平溪、汐止、瑞芳以及雙溪等11區共95條的土石流，黃色警戒已通知公所預防性撤離，針對11區共50里土石流黃色警戒，總共1347人，目前持續撤離中。

侯友宜也在應變會議上指出，山區幾個區長都要持續守住，該封路就封路，黃紅土石流警戒線該撤就撤，機器也要準備好，隨時要出動。