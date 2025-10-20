快訊

大雨來襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來區中小學、幼兒園停班課

風神外圍東北季風共伴風雨「未達標」 北市明天正常上班上課

宜蘭縣明天放豪雨假！恐有強降雨 縣府宣布停止上班上課

大雨襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來全區中小學及幼兒園停班課

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應，新北全面備戰。圖／新北市政府提供
東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應，新北全面備戰。圖／新北市政府提供

受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應豪大雨影響，基隆、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭等6縣市達停班課標準。新北市晚間宣布，山區學校新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園）停班課，其餘地區正常上班上課。

新北市災害應變中心指出，水保署預估未來48小時本新北共計12區發布土石流紅黃色警戒 ，包括三芝、三峽、汐止、淡水、深坑、新店、瑞芳、烏來、坪林、平溪、雙溪、石碇，另預估汐止鵠鵠崙地區有可能達崩塌警戒值，新北市長侯友宜以要求各單位確實掌握土石流警戒狀況並及早進行疏散撤離作業。

新北市今天晚間7時起開放大漢溪流域左岸部分水門周邊部分道路紅黃線停車，新北重新堤外道(重新橋下至17號越堤道)於明天0時關閉，將同步交通管制。

烏來 土石流

