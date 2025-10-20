國家音樂廳護幕「樂天啟和」 原畫重返誕生地

快訊

中央社／ 台北20日電

國家音樂廳管風琴護幕「樂天啟和」由已故藝術家郭軔繪製，今天由郭軔之子、作家郭強生將原畫捐回誕生地音樂廳。藝術總監劉怡汝說，「樂天啟和」的回歸，象徵文化延續與再啟。

劉怡汝在記者會上表示，這幾年團隊重新整理場館歷史，陸續遇到許多當年參與建築與創作的前輩，「這座場館不僅僅是演出空間，這些文物就可以看見承載了整個世代對文化理想的寄託」。劉怡汝說，郭老師的作品回到兩廳院，就像是一個定錨，「提醒我們為什麼存在，為什麼堅持」。

劉怡汝說，很高興在兩廳院快要過38歲生日之際，收到這份大禮，謝謝郭強生願意把這幅畫送給兩廳院，「在活動中，郭強生老師帶領民眾寫情書；而這幅畫作回歸音樂廳，則是此刻的我們留給下一代的時代的情書」。

郭強生回憶，38年前，父親郭軔帶領32名年輕藝術家，共同完成這幅巨作「樂天啟和」，以唐代仕女為主題，展現中華文化的華麗與典雅，畫作後來放大165倍成為音樂廳布幕，「我還記得父親選定唐朝，花了整個夏天查閱文獻，全心構圖，他把這幅畫視為畢生最珍愛的作品，長年都掛在工作室的牆上」。

郭強生表示，一切都是因緣俱足，「父親過世之後，家族整理父親畫作捐給國美館，就在整理目錄之時看見這幅畫，國美館認為這幅畫應由兩廳院收藏，更有意義」。非常巧合，兩廳院先邀請郭強生參與「兩廳院藝術出走」活動，郭強生才與兩廳院聯繫上，促成了這次畫作回到兩廳院，對家族來說意義非凡。

郭強生說，這幅畫不只是藝術品，也是那個時代台灣在文化與藝術上齊心努力的象徵，「希望它能再次被看見，成為世代之間連結的橋梁」。

國美館館長陳貺怡到現場見證，她表示，當年她也在音樂廳為護幕創作打底稿，「郭軔老師是我在師大時期的油畫老師，學貫中西。我那時還在念大學，被老師找來負責勾基本輪廓。我還記得大概工作了一個月，一天薪水是1000塊，當時大學教書薪水是一萬五，就可以知道薪水之高」。

兩廳院表示，兩廳院內收藏包括字畫等藝術品約有36件，有些已經展出，有些展示在辦公室區域，有些則收藏在恆溫恆濕的儲畫室，這些都是兩廳院珍貴歷史的一部分。

此次新典藏的「樂天啟和」畫作將自10月22日起至2026年2月26日展出，地點在國家音樂廳一樓4號門內側。

郭強生 兩廳院 音樂

