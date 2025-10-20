增6868座位！光復節連假台鐵再加開16班 明天凌晨0時搶票

光復節連假將至，因應連假返鄉（工）需求增加，台鐵公司於連假期間，全線再加開普悠瑪4列次、EMU3000型自強號10列次，可再增加座位數共計6868個，整體運能較平日增加5.9%，加開班次幾約明（21日）凌晨0時開放訂票。

台鐵公司表示，因應光復節連假期間返鄉（工）需求增加，為加強服務旅客，於連假期間（10月23日至10月26日)，全線再加開普悠瑪號4列次、EMU3000型自強號10列次，可再增加座位數共計6868個，整體運能較平日增加5.9%。

另為因應東部地區旅客疏運需要，10月25日再增開湖口-台東間5466次及5467次區間快車2列次。

台鐵公司表示，本次再加開班次訂於10月21日（二）0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。