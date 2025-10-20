奇美攜手大英博物館推埃及法老珍品展 10萬早鳥票1小時賣光

奇美博物館與大英博物館合作推出「超級大展《埃及之王：法老》」，展出280件稀珍藏品，今天開賣早鳥票，10萬張1小時就賣光。恰巧法國巴黎羅浮宮博物館遭竊賊偷走9件珠寶，館方晚間表示，高度重視法國遭竊事件，已全面檢視各項安全防護計畫與執行狀況，也特別加強安全措施。

奇美博物館表示，今天已確認保全警報系統、全天候錄影監控、中央監視系統與即時異常通報機制、門禁控管，以及展櫃防盜裝置、門窗監測等軟硬體設備運作完善。並針對施工區域的人員進出與安管巡查機制，逐項檢討並確認防護能量充足，確保安全無虞。

奇美博物館表示，除了日常維安機制，長期也已建立不同層級的安全管理機制，特展期間更進一步加強巡視頻率、結合警力巡邏、增加展廳安全人力，並強化周界防護，例如出入口皆採24小時影像監控與即時通報系統，維持最高等級的防護標準。

館方指出，所有國際合作展覽依照國際博物館安全規範執行，並設有嚴謹的防盜與監控機制。相關措施依合約保密原則，不便對外公開，但都符合國際博物館合作安全要求。將持續滾動檢視動線與應變計畫，以嚴謹態度與高標準維護館藏安全，讓觀眾安心參觀。

奇美博物館表示，早鳥票1小時就賣光，為了回應廣大民眾的期待，將提前於28日開賣一般票，方便大家提早規畫參觀行程。這次展覽從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，主打台灣史上最大規模法老文物，更罕見大型石像總計達28噸，呈現古埃及帝國宏偉氣勢。

館方指出，除展櫃防盜裝置、警報器、監視器、影像監控、門窗鎖監控器等基本的安全措施 ，還隨時有志工駐點、安管人員巡視、警察巡檢等。奇美舉辦的每個國際展都有嚴謹的防盜與監控系統，且每個國際展提供單位都可能有不同的安全要求，這些條件因載於合約必須保密，因此細節無法透露。

奇美博物館這一次展出古埃及拉美西斯二世、圖坦卡門等56位帝王統治期間的文物，要讓民眾「穿越時空感受法老統御千年的不朽傳奇。」

館方表示，大英博物館埃及之王：法老展2026年1月29日登場，大英博物館古埃及與蘇丹的收藏逾10萬件，規模僅次於埃及本土。此次策展以「帝王視角」出發，透過七大主題：「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」，探索法老的多元角色。