「下到紫爆」！北北基累積雨量恐逾1000毫米 今晚豪雨往東移1地雨勢加劇

受到東北季風及風神颱風外圍環流影響，北台豪雨不斷，中央氣象署資深預報員李孟軒表示，未來3日累積雨量桃園以北、宜蘭、新竹山區、花蓮山區有機會達500毫米，台北、新北山區、基隆北海岸更有800至1200毫米，下到紫爆，須慎防積淹水或山崩的風險。

李孟軒說，風神颱風目前位於台灣西南方650公里海面，未來偏西再往西南方朝越南移動，明天逐漸遠離。今、明天東南方暖濕氣流及東北風會合，桃園以北、東北部雨勢將最明顯。

根據最新24小時與兩預測，截至今晚7時止，台北平地累積雨量達150至250毫米，山區250至450毫米；新北平地累積雨量達200至400毫米，山區300至490毫米；平地150至250毫米，山區200至340毫米；基隆平地200至340毫米；宜蘭平地200至400毫米，山區300至490毫米。

李孟軒表示，今天白天桃園及大台北雨勢最明顯，今晚到明晨強降雨往東邊移動，宜蘭雨勢更劇烈，北花蓮降雨也逐漸增加。目前基隆、台北、新北、宜蘭日累積雨量達350毫米以上，為大豪雨等級降雨，桃園、竹縣日累積雨量200毫米以上，為豪雨等級，苗栗、南投、花蓮則是大雨等級降雨。

李孟軒指出，明天白天至後天清晨降雨熱區將集中在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭，會有豪雨等級以上降雨，恐下到紫爆，北花蓮也要慎防局部豪雨，其他地區為局部降雨。

李孟軒提醒，北部、宜花未來24小時會有局部大雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭累積雨量逾350毫米，未來3天累積雨量預估在桃園以北、宜蘭、新竹山區、花蓮山區有機會達500毫米，台北、新北山區、基隆北海岸更有可能達800至1200毫米，十分可觀，有可能出現積淹水或山崩的風險。