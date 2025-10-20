快訊

大雨來襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來區中小學、幼兒園停班課

風神外圍東北季風共伴風雨「未達標」 北市明天正常上班上課

宜蘭縣明天放豪雨假！恐有強降雨 縣府宣布停止上班上課

6縣市估雨量達停班課 網湧蔣萬安臉書敲碗：外面好可怕

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，氣象署資料，下午2時到明天下午2時24小時雨量預測，包括基隆、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭等6縣市達停班課標準。許多網友湧入台北市長蔣萬安臉書，網友敲碗，這麼大的雨不停班停課嗎？

台北市長蔣萬安今天晚間7時30分，赴北市災害應變中心開大豪雨工作會議，對於明天台北市是否停班課？已經有許多網友湧入蔣萬安臉書留言，有網友直呼「市長外面風雨好可怕」。

還有網友貼出氣象署預報，稱明天（10/21）白天，「新北、台北、基隆、桃園、新竹、宜蘭」等6縣市，在雨量的預測上，達到停班停課標準。網友敲碗「這麼大的雨不停班停課嗎？」「已經達到停班停課標準了嗎？在外面真的快被吹走，雨傘一直爆！」

停班停課

延伸閱讀

相關新聞

風神外圍東北季風共伴風雨未達標 北市明正常上班課

受風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，北市風大雨大，不過根據氣象署資料，因北市明天未達停班課標準，台北市明天正常上班...

颱風外圍環流帶豪雨 新竹市明正常上班課

東北季風與風神颱風外圍環流共伴效應影響，全台多地降下豪大雨。不過，新竹市府指出，目前新竹市風力或降雨量未達停止上班及上課...

基市宣布明天照常上班、上課 但遇5種情形可自行決定停止上班、上課

基隆市政府今晚8時宣布，明天照常上班上課，但如有發生影響通行、影響上班上課安全或有致災之虞，得停止上班上課。

宜蘭地區恐有強降雨 縣府宣布明天停止上班上課

宜蘭縣政府根據氣象預報資料，受「風神颱風」外圍環流及東北季風影響，宜蘭地區恐有強降雨發生，經綜合研判，縣府宣布明天全縣各...

共伴效應豪雨襲台 桃園復興明停班課、其餘正常上班課

受風神颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，今天北台灣都出現驚人豪雨，外界關注明天各縣市是否停班課？桃園市政府稍早宣布，明...

大雨襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來全區中小學及幼兒園停班課

受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應豪大雨影響，基隆、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭等6縣市達停班課...

