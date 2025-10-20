2025台灣創新技術博覽會 台北榮總「核藥自動分裝」榮獲發明競賽金獎

台北榮總以「核醫藥品自動分裝系統」榮獲2025台灣創新技術博覽會發明競賽金獎。北榮表示，此項創新技術由核子醫學部與醫學工程室共同研發，結合人工智慧（AI）控制技術與六軸機器手臂，可在無人操作環境下，自動完成放射性藥品的抽取、分裝、貼標及封裝流程，開創放射藥品製備零暴露的新里程碑。

2025台灣創新技術博覽會以「AI跨域創新 智慧驅動未來」為主題，由經濟部、國科會、農業部、國防部、教育部、勞動部、衛福部、環境部、數發部、國發會與中研院等11個政府部會聯合主辦。展會設有創新經濟館、未來科技館、智慧永續館與發明競賽區等展區，展示台灣五大信賴產業及AI、半導體等優勢產業的升級成果。今年共有來自19個國家、439家國內外企業與學研機構參展，展出1110項尖端科技，為國內年度最具規模與國際影響力的科技研發盛會。

北榮指出，此創新系統具備高精度分裝與自動化輻射防護功能，大幅降低人員輻射暴露風險，並提升核醫藥品製備效率與安全性。此研發成果展現台北榮總在智慧核醫與醫療自動化領域的創新能量，為臨床放射藥品管理樹立全新標竿。

另，北榮內科部主任唐德成研究團隊，以「人工智慧血液透析即時監測預警系統」研究成果，榮獲博覽會「2025未來科技獎」，可謂雙喜臨門。北榮長期推動臨床導向的創新研發，透過跨部門團隊的協作，成功將臨床需求轉化為技術實踐。此次獲獎，不僅肯定醫療技術自主創新的成果，也象徵醫工與臨床深度整合的成功典範。未來，北榮仍將持續推動智慧醫療與精準治療技術，強化病人安全、提升醫療品質，邁向智慧化醫療新時代。