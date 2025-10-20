聽新聞
台南站月台旅客突衝撞 高鐵列車急煞延遲30分鐘
台灣高鐵台南站下午在652車次進站停靠月台時，一名旅客因不明原因衝撞列車，駕駛緊急煞車。高鐵表示，已由鐵路警察接手蒐證與偵訊，受此影響，652車次延遲約30分鐘發車。
台灣高鐵公司透過文字說明，高鐵台南站今天下午2時46分在652車次進站停靠月台時，一名旅客因不明原因衝撞列車，除駕駛緊急煞車，車站月台站務員也立即啟動停車按鈕，並通報值班主管。
台灣高鐵表示，隨後鐵警及醫護人員到場，該名旅客意識清楚且無明顯外傷，並由鐵路警察接手蒐證與偵訊相關人員中。
台灣高鐵指出，立即安排備班駕駛接續652車次駕駛勤務，以確保該車次後續運行安全，目前高鐵雙向列車皆已恢復正常運行。
受這起事件影響，台灣高鐵表示，652車次延遲約30分鐘發車，造成不便，敬請旅客見諒，因此事件非可歸責於高鐵公司，也非屬天災不可抗力事由，依退費補償規定，將退還延誤行程旅客實收票價10%。
