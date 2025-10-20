光復節連假台鐵再加開14列次自強號 21日搶票

快訊

中央社／ 台北20日電

24日起3天光復節連假，因應旅客需求，國營台灣鐵路股份有限公司今天發布新聞稿表示，23日到26日全線再加開自強號14列次及區間快車2列次，21日凌晨0時起開放訂票。

因應連假期間返鄉（工）需求增加，為加強服務旅客，先前已全線加開各級列車共98班的台鐵說，23日到26日全線再加開普悠瑪號4列次、EMU3000型自強號10列次，再增加6868個座位，整體運能較平日增加5.9%。

此外，因應東部地區旅客疏運需要，台鐵說，25日增開湖口到台東間5466次及5467次區間快2列次。

台鐵表示，再加開班次21日凌晨0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

