快訊

大雨來襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來區中小學、幼兒園停班課

風神外圍東北季風共伴風雨「未達標」 北市明天正常上班上課

宜蘭縣明天放豪雨假！恐有強降雨 縣府宣布停止上班上課

奇美博物館埃及展 10萬張早鳥票開賣1小時完售

中央社／ 台南20日電

奇美博物館將於明年1月29日推出國際大展「埃及之王：法老」，早鳥票今天開賣引起搶購；館方將數量從原定5萬張增為10萬張，約1小時全部完售，決定一般票提早於28日開賣。

奇美博物館下午發布新聞稿表示，早鳥票10萬張開賣約1小時迅速完售，顯示大家對古埃及文化高度期待，由於須控管展場人流，因此無法再加開早鳥票，希望民眾包涵，館方為回應廣大民眾期待，原訂開展後啟售的一般票券，將提前於28日中午12時開賣，方便大家提早規劃參觀行程。

館方指出，首波開放展期前5個月一般票（2026年1月29日至6月30日）購票，須指定參觀日期，全票新台幣580元、優惠票480元，同時提醒民眾勿購買來路不明票券，以保護自身權益。

奇美博物館表示，由奇美博物館與大英博物館共同主辦的「埃及之王：法老」，集結280件稀珍藏品，從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，為台灣史上最大規模法老文物展，展期自2026年1月29日至2027年1月10日，目前團隊正全力籌備展覽，希望帶給大眾精采豐富觀展體驗。

奇美博物館 埃及 早鳥票

延伸閱讀

搶票「找不到頁面」！奇美博物館《埃及之王：法老》10萬張早鳥票今開賣 「網頁打不開」全完售 這通路「0秒就掛」

大英X奇美博物館《埃及之王：法老》2026登台！10/20早鳥限量開跑 購票資訊一次看

他怨「體質」去不了奇美博物館埃及展 一票苦主曝離奇經歷：科學無法解釋

台灣最大規模！奇美博物館攜手大英 「埃及之王：法老」2026登場

相關新聞

風神外圍東北季風共伴風雨未達標 北市明正常上班課

受風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，北市風大雨大，不過根據氣象署資料，因北市明天未達停班課標準，台北市明天正常上班...

颱風外圍環流帶豪雨 新竹市明正常上班課

東北季風與風神颱風外圍環流共伴效應影響，全台多地降下豪大雨。不過，新竹市府指出，目前新竹市風力或降雨量未達停止上班及上課...

基市宣布明天照常上班、上課 但遇5種情形可自行決定停止上班、上課

基隆市政府今晚8時宣布，明天照常上班上課，但如有發生影響通行、影響上班上課安全或有致災之虞，得停止上班上課。

宜蘭地區恐有強降雨 縣府宣布明天停止上班上課

宜蘭縣政府根據氣象預報資料，受「風神颱風」外圍環流及東北季風影響，宜蘭地區恐有強降雨發生，經綜合研判，縣府宣布明天全縣各...

共伴效應豪雨襲台 桃園復興明停班課、其餘正常上班課

受風神颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，今天北台灣都出現驚人豪雨，外界關注明天各縣市是否停班課？桃園市政府稍早宣布，明...

大雨襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來全區中小學及幼兒園停班課

受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應豪大雨影響，基隆、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭等6縣市達停班課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。