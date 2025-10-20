奇美博物館埃及展 10萬張早鳥票開賣1小時完售

奇美博物館將於明年1月29日推出國際大展「埃及之王：法老」，早鳥票今天開賣引起搶購；館方將數量從原定5萬張增為10萬張，約1小時全部完售，決定一般票提早於28日開賣。

奇美博物館下午發布新聞稿表示，早鳥票10萬張開賣約1小時迅速完售，顯示大家對古埃及文化高度期待，由於須控管展場人流，因此無法再加開早鳥票，希望民眾包涵，館方為回應廣大民眾期待，原訂開展後啟售的一般票券，將提前於28日中午12時開賣，方便大家提早規劃參觀行程。

館方指出，首波開放展期前5個月一般票（2026年1月29日至6月30日）購票，須指定參觀日期，全票新台幣580元、優惠票480元，同時提醒民眾勿購買來路不明票券，以保護自身權益。

奇美博物館表示，由奇美博物館與大英博物館共同主辦的「埃及之王：法老」，集結280件稀珍藏品，從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，為台灣史上最大規模法老文物展，展期自2026年1月29日至2027年1月10日，目前團隊正全力籌備展覽，希望帶給大眾精采豐富觀展體驗。