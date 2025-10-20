地方政府推旅宿業不提供一次性備品 立委籲應有自主權

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

近期有地方政府推動「旅宿業不得主動提供一次性備品」的規範，包含常見的包裝飲用水（礦泉水）、一次性吸管及免洗餐具都將列入管制。立委陳冠廷表示，他支持環保理念，但反對以「一刀切」方式處理。政策應在環保與觀光之間取得平衡，讓旅宿業者與消費者都能保有選擇與自主權。

陳冠廷指出，許多外國旅客及國內遊客都曾反映，在不熟悉地方環境或臨時入住時，若旅宿將「不主動提供」擴大成「完全不提供」，恐造成臨時入住或外籍旅客的不便與額外支出，形同把成本轉嫁給消費者，也不利於地方觀光服務的整體競爭力。

陳冠廷表示，地方政府應以「誘因代替禁令」，鼓勵業者採取更環保的措施，而非強制一體適用。旅宿市場應保留服務差異化的空間，讓追求極致環保的旅客與重視多元服務品質的旅客，都能在台灣找到合適的選擇。

他強調，環保政策的推動不應是懲罰式管理，而應是與業界、旅客共同參與的過程。地方政府可建立配套機制，並設立回饋與檢討制度，確保政策能兼顧環保目標與地方觀光發展。

陳冠廷認為，政策的目標應該是讓環保與觀光共榮，而不是讓兩者對立。積極推動觀光產業升級，更應在兼顧永續的前提下，保留旅宿服務彈性，讓地方旅遊更有競爭力、旅客也能留下好印象。

環保 觀光 地方政府

