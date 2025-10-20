快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

加熱菸包裝違規上架？國健署2點聲明給回應

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
加熱菸「上市日就出包」，國健署發出2點聲明回應審查包裝。本報資料照片
加熱菸「上市日就出包」，國健署發出2點聲明回應審查包裝。本報資料照片

加熱菸爭議已延燒許久，10月17日合法上市首日，即因業者被查到包裝未依規定標示尼古丁含量，賣不到24小時就被下令下架。有關加熱菸包裝標示，上市前到底有沒有審查包裝？國健署發出2點聲明

1.指定菸品是依據健康風險評估審查辦法，要求業者檢附排放物、成癮性物質等資料數據，據以審查。衛福部於114年7月底作成2家業者14品項申請案有條件通過之行政處分，亦進一步請業者遵行菸害防制相關法規。

2.114年9月產品上市前提醒業者加熱菸同菸品管制規定須遵行法規，並明確說明尼古丁標示須「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」相關規定辦理。

對於各媒體詢問：有無包含針對「包裝」的審查？國健署表示，產品上市前已提醒業者，加熱菸同菸品管制規定，一切必須遵行法規。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 國健署 風險

延伸閱讀

加熱菸審查過程「沒看包裝」？ 衛福部：繼續追查業者責任

加熱菸上市 議員促新北設禁售區 教育局、衛生局聯手防制

加熱菸開賣不到一天！ 衛福部勒令下架8品項「未標尼古丁」

石崇良：加熱菸已全回收 標示販賣廣告均須符規定

相關新聞

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

基隆市政府今天傍晚開災害準備會議，市長謝國樑說，因為雨量非常大，視同颱風防災，希望基隆災情愈少愈好。明天是否停止上班上課...

颱風共伴效應8縣市豪雨特報 「一路下到明晚」慎防強降雨、溪水暴漲

中央氣象署今下午4時30分針對8縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明天晚上，大豪雨警戒區域包含基隆北海岸、台北市、新北市、...

網傳拜耳3藥品退出台灣 藥廠公文指10/3起已控管供貨量

衛福部日前公布將有47項藥品擬退出台灣市場，今有民眾在社群平台指出，如拜耳的阿斯匹林腸溶膜衣錠100毫克、醣祿錠50毫克...

「空服員沒有直接涉及飛安」發言惹議 民航局長何淑萍今還原完整過程

長榮一名空服員抱病執勤返台就醫後不幸離世。民航局長何淑萍日前於立法院答詢時稱「空服員沒有直接涉及飛安」，遭批發言荒腔走板...

雨量達標 新北今晚6時討論明天是否停班課

受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應豪大雨影響，中央氣象署資料，今天下午2時到明天下午2時24小時雨量預測，包括基隆、...

加熱菸包裝違規上架？國健署2點聲明給回應

加熱菸爭議已延燒許久，10月17日合法上市首日，即因業者被查到包裝未依規定標示尼古丁含量，賣不到24小時就被下令下架。有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。