加熱菸包裝違規上架？國健署2點聲明給回應

加熱菸爭議已延燒許久，10月17日合法上市首日，即因業者被查到包裝未依規定標示尼古丁含量，賣不到24小時就被下令下架。有關加熱菸包裝標示，上市前到底有沒有審查包裝？國健署發出2點聲明：

1.指定菸品是依據健康風險評估審查辦法，要求業者檢附排放物、成癮性物質等資料數據，據以審查。衛福部於114年7月底作成2家業者14品項申請案有條件通過之行政處分，亦進一步請業者遵行菸害防制相關法規。

2.114年9月產品上市前提醒業者加熱菸同菸品管制規定須遵行法規，並明確說明尼古丁標示須「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」相關規定辦理。

對於各媒體詢問：有無包含針對「包裝」的審查？國健署表示，產品上市前已提醒業者，加熱菸同菸品管制規定，一切必須遵行法規。

