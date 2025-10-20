因應風神颱風 新北市下午強降雨專案強化三級開設

因應風神颱風，新北市已於20日13時強降雨專案強化三級開設，並於14時由市長侯友宜主持整備會議，聽取氣象團隊分析風雨影響及各單位防颱工作整備情形後，要求市府團隊針對水保署預估新北市未來48小時共計12區發布土石流紅黃色警戒 (三芝、三峽、汐止、淡水、深坑、新店、瑞芳、烏來、坪林、平溪、雙溪、石碇)。

另，預估汐止鵠鵠崙地區有可能達崩塌警戒值，請確實掌握土石流警戒狀況並及早進行疏散撤離作業；掌握積淹水地點，側溝清淤及觀浪勸離等作業；自20日19時起開放大漢溪流域左岸部分水門周邊部分道路紅黃線停車，新北市重新堤外道(重新橋下至17號越堤道)於明(21)日0時關閉，將同步進行交通管制。

依據中央氣象署與新北市氣象團隊綜合研判，20日8時風神颱風位於本市西南方1000公里海面，今明兩日(20-21日)受東北季風及颱風外圍環流產生共伴效應影響，新北市有豪大雨及強陣風發生機會，並伴隨7-10級陣風，20- 21日受共伴效應影響，易有範圍廣且強盛對流帶來陣雨，各區須留意顯著雨勢；22日隨颱風遠離、共伴效應漸緩，但東北季風仍較強勁，新北市持續有豪大雨機會，降雨熱區轉為北海岸至東、南側山區。預估本次東北季風與風神颱風共伴效應事件(20-22日)，新北市總累積雨量有機會達500-1000毫米，沿海陣風最大可達8-10級。

侯友宜呼籲，市府團隊已加強各項防颱整備工作，請各位市民朋友務必做好防颱準備，家中備妥防災物資，如有出遊計畫應隨時關注颱風動態，注意自身安全，並避免前往山區及海邊遊憩。