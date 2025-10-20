聽新聞
北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布
基隆市政府今天傍晚開災害準備會議，市長謝國樑說，因為雨量非常大，視同颱風防災，希望基隆災情愈少愈好。明天是否停止上班上課，今晚8時宣布。
台灣北部受東北季風及風神颱風外圍環流影響，今天下大雨。中央氣象署接連發布豪雨特報，提醒東北部地區、基隆北海岸及大台北地區民眾，要注意短延時強降雨，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。
謝國樑今天主持1020豪雨災害準備會議前說，北北基桃針對這次非常大的雨量，已經在開始作業評估，明天是否停止上班上課，如果有答案會盡快公布。
謝國樑說，這次因為雨量非常大，所以把它當做等同颱風的方式來進行防災準備會議，希望基隆的災情愈少愈好。北北基桃宣布是否停班停課的時間，一般來說是晚上8時，除非其他直轄市反應需要提早宣布。
