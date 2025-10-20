快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

豪雨來襲是否停班課 新北：可授權各區自行決定

中央社／ 新北20日電

受東北季風及颱風風神外圍環流影響，新北持續降雨引民進黨議員關切；消防局長陳崇岳表示，只要風速雨量達標，授權各區公所、學校或幾個里可自行決定實施停班課。

新北市議會今天進行業務質詢，受到東北季風及颱風風神外圍環流影響，新北出現持續性強降雨，民進黨議員鄭宇恩表示，北海岸風大雨大，平均風力達7級，最大陣風達10級，風勢不輸颱風，連機車都會被吹倒，她詢及是否可因地制宜，由分區或學校自行判斷是否要停班停課

陳崇岳表示，過去颱風是依海上及陸上警報警戒區域預測風力及雨量等相關規定，北北基共同宣布停班停課，這波風雨主要是東北季風與颱風外圍共伴效應，風力預測是一陣一陣，因此，可回到各區決定。

他表示，市府下午6時會召開災害應變會議，以中央氣象署下午5時到7時預報會比較準；授權各區作停班課判斷，只要風速雨量達標，各區公所、學校或幾個里可自行決定實施。

人事處長林正壹表示，新北市政府有授權規定，各區或學校風雨達標，可個別決定停班停課。

民進黨議員顏蔚慈及鍾宏仁也質疑二重疏洪道積淹水實施管制的機制，才會使得有車子不慎受困淹水路段；水利局長宋德仁表示，在確定淹水封閉道路時就派人管制，受困車輛是趁管制前行駛進入而受困。

最新24小時雨量預測顯示，北北基桃竹宜6縣市有達標豪雨假標準可能。

停班停課 颱風

延伸閱讀

颱風外圍環流帶豪雨 新竹縣明天正常上班課

宜蘭縣21日是否停班課 晚間8時前宣布

雨量達標 新北今晚6時討論明天是否停班課

最新24小時雨量預估出爐！北北宜桃等5縣市達停班課標準

相關新聞

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

基隆市政府今天傍晚開災害準備會議，市長謝國樑說，因為雨量非常大，視同颱風防災，希望基隆災情愈少愈好。明天是否停止上班上課...

颱風共伴效應8縣市豪雨特報 「一路下到明晚」慎防強降雨、溪水暴漲

中央氣象署今下午4時30分針對8縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明天晚上，大豪雨警戒區域包含基隆北海岸、台北市、新北市、...

網傳拜耳3藥品退出台灣 藥廠公文指10/3起已控管供貨量

衛福部日前公布將有47項藥品擬退出台灣市場，今有民眾在社群平台指出，如拜耳的阿斯匹林腸溶膜衣錠100毫克、醣祿錠50毫克...

「空服員沒有直接涉及飛安」發言惹議 民航局長何淑萍今還原完整過程

長榮一名空服員抱病執勤返台就醫後不幸離世。民航局長何淑萍日前於立法院答詢時稱「空服員沒有直接涉及飛安」，遭批發言荒腔走板...

雨量達標 新北今晚6時討論明天是否停班課

受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應豪大雨影響，中央氣象署資料，今天下午2時到明天下午2時24小時雨量預測，包括基隆、...

加熱菸包裝違規上架？國健署2點聲明給回應

加熱菸爭議已延燒許久，10月17日合法上市首日，即因業者被查到包裝未依規定標示尼古丁含量，賣不到24小時就被下令下架。有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。