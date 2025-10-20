豪雨來襲是否停班課 新北：可授權各區自行決定

受東北季風及颱風風神外圍環流影響，新北持續降雨引民進黨議員關切；消防局長陳崇岳表示，只要風速雨量達標，授權各區公所、學校或幾個里可自行決定實施停班課。

新北市議會今天進行業務質詢，受到東北季風及颱風風神外圍環流影響，新北出現持續性強降雨，民進黨議員鄭宇恩表示，北海岸風大雨大，平均風力達7級，最大陣風達10級，風勢不輸颱風，連機車都會被吹倒，她詢及是否可因地制宜，由分區或學校自行判斷是否要停班停課。

陳崇岳表示，過去颱風是依海上及陸上警報警戒區域預測風力及雨量等相關規定，北北基共同宣布停班停課，這波風雨主要是東北季風與颱風外圍共伴效應，風力預測是一陣一陣，因此，可回到各區決定。

他表示，市府下午6時會召開災害應變會議，以中央氣象署下午5時到7時預報會比較準；授權各區作停班課判斷，只要風速雨量達標，各區公所、學校或幾個里可自行決定實施。

人事處長林正壹表示，新北市政府有授權規定，各區或學校風雨達標，可個別決定停班停課。

民進黨議員顏蔚慈及鍾宏仁也質疑二重疏洪道積淹水實施管制的機制，才會使得有車子不慎受困淹水路段；水利局長宋德仁表示，在確定淹水封閉道路時就派人管制，受困車輛是趁管制前行駛進入而受困。

最新24小時雨量預測顯示，北北基桃竹宜6縣市有達標豪雨假標準可能。