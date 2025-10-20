民航局：空服員與飛安相關 促長榮協商請假機制

一名長榮航空空服員日前抱病上班返台後離世，交通部民用航空局長何淑萍今天重申，空服員與飛安息息相關，將持續督促長榮航空，應就員工關切的議題，儘速協商請假與派遣機制。

長榮航空一名空服員日前抱病上班返台後離世，空服員請假制度受到社會關注，長榮航空17日召開記者會，總經理孫嘉明率領主管鞠躬致歉，長榮航空當時提出預計1週內完成調查報告。

何淑萍15日在立法院答詢時遭擷取部分片段，她今天透過新聞稿表示，上週因詢答時間有限，且都是針對長榮個案進行，因該航班派遣12名空服組員已高於規定人數，一名組員因身體不適而調整任務或休息，不會直接涉及飛安。

何淑萍指出，空服員抱病執勤，反而對飛安有負面影響，因此應在組員報告中落實註記、通報，以利健康管理與後續關懷。

何淑萍表示，很遺憾空服員對飛安的重要性被當成話題，空服員與飛安息息相關，且因為在客艙工作，擔負著飛航安全與旅客服務的雙重角色，在高壓及變動的環境下，需具備專業度，身心狀況更是維繫飛安的重要環節，所有民航業者都應對組員的身心狀況保持必要且高度的關注。

何淑萍強調，空服員和所有航空業從業人員一樣，都在第一線為大家守護飛安，民航局會持續督促長榮檢討此事，應就員工關切的議題，秉持善意儘速協商請假與派遣機制，她和民航局所有員工，也會與所有航空業從業人員站在一起，繼續守護飛安。