民航局長重申：空服員與飛安息息相關 督促長榮檢討請假與派遣機制

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對長榮航（2618）發生的不幸事件，交通部民用航空局長何淑萍20日再度重申，「空服員與飛安息息相關！」，並強調空服員與航空業從業人員一樣，都在第一線守護飛安，民航局會與所有航空業從業人員一起繼續守護飛安，也會持續督促長榮航空，應就員工關切的議題，儘速協商請假與派遣機制。

何淑萍表示，上周於立法院答詢時，詢答時間有限，且都是針對長榮個案進行。因該航班派遣12名空服組員已高於規定人數，一位組員因身體不適而調整任務或休息，不會直接涉及飛安。但空服員抱病執勤，反而對飛安有負面影響，故應在組員報告中落實註記、通報，以利健康管理與後續關懷。

何淑萍表示，很遺憾空服員對飛安的重要性被當成話題，空服員與飛安息息相關，而且因為在客艙工作，擔負著飛航安全與旅客服務的雙重角色，在高壓及變動的環境下，需具備專業度，身心狀況更是維繫飛安的重要環節，所有民航業者都應對組員的身心狀況保持必要且高度的關注。

何淑萍強調，空服員和所有航空業從業人員一樣，都在第一線為大家守護飛安。民航局會持續督促長榮檢討此事，秉持善意與員工溝通請假與派遣機制；她和民航局所有同仁，也會與所有航空業從業人員站在一起，繼續守護飛安。

對於，當天在立法院在衛環委員會質詢現場，本報也再度觀看立院直播現場，回顧現場狀況，因交通部提交委員會的專案報告中，已說明該航班至少應派遣8名空服員執勤，實際派遣人數為12人。當天多名立委質詢時都有提到這部分，何淑萍在先前答覆其他委員時，也有都有說明到「長榮派遣12名空服組員已高於規定人數」。

再加上當時立委劉建國上台質詢時也有提到前面都已經針對報告討論充分了，因此她在答覆劉建國質詢時，並未再重提派遣人數，直接回覆「機組員在飛機上有身體不適的話，因為是空服組員，所以並沒有直接涉及到飛安」。不過，當時何淑萍的完整語意應該是指，「由於長榮該航班派遣人數已高於規定人數，所以機組員在飛機上有身體不適的話，因為是空服組員，所以並沒有直接涉及到飛安」。

