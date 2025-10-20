網傳拜耳3藥品退出台灣 藥廠公文指10/3起已控管供貨量

衛福部日前公布將有47項藥品擬退出台灣市場，今有民眾在社群平台指出，如拜耳的阿斯匹林腸溶膜衣錠100毫克、醣祿錠50毫克、醣祿錠100毫克，因產品已不敷成本，藥廠決定停止由國外持續進口，且因產品目前於國內庫存存貨有限，自10月3日起控管供貨量。

依網友貼出的拜耳文件指出，因近年國外製造廠生產的成本持續上升，該3款產品已不敷成本，將停止由國外持續進口貨品，且產品目前於國內庫存貨品有限，將於3日起控管供貨數量，敬請見諒。

一名醫師表示，很少看的這麼直接的廠商，藥廠通常都會說「供應不足，會暫時缺貨」，如今原廠不演了，直說「健保價砍到不符合生產成本」，停止供應台灣。

而另一名網友則點出「繼輝瑞把台灣的業代部門全部裁光，諾華也準備將部分的藥品業務丟給台廠業代一起合作處理」，猜測原廠藥打算快退光光「不想養人了」，讓台灣進入「大缺藥時代」。不具名藥界人士表示，隨著原料藥、通貨膨脹等成本增加，外商藥廠為管控經營成本，將部分已過專利期的原廠藥品業務，以結合台廠業代一起合作，這恐已是未來的趨勢。

有網友表示，這是藥廠準備退出台灣的前奏曲；另一名網友指出，台灣健保制度讓人民養成錯誤觀念，「反正有健保，政府該把我的健康顧好」，訝異的是那麼多人誤以為這些全球化經營的外商醫藥公司，都是在做「慈善事業」。