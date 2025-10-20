台南現今年首例登革熱群聚 疾管署憂豪雨成登革熱防疫負面影響

台南出現今年首例登革熱個案及群聚事件！衛福部疾管署今公布新增3例本土登革熱病例，包括台南市南區2例、桃園市桃園區1例。疾管署發言人曾淑慧說，台南市2例個案研判為一起職場群聚感染；另1例桃園市個案則與今年9月30日公布的桃園市本土登革熱個案具地緣相關性，研判為同一起社區群聚案件。近日豪雨不斷，登革熱病媒蚊的孳生源不易清除，對疫情有負面影響，呼籲盡速清空積水容器。

曾淑慧說，新增3例確診個案為2男1女，年齡介於20多歲至30多歲。台南市2名男性本土個案皆為同一家公司員工，發病日介於10月15日至18日，經衛生單位疫調該公司另1名外籍員工於10月19日檢驗確診，依旅遊史研判為境外移入個案，研判應是境外移入個案，引起這起群聚事件，但仍會進行基因定序分析加以確認。

此外，桃園市個案於10月4日起陸續出現發燒、頭痛、肌肉痛等症狀，因症狀未緩解，10月16日就醫收治住院，採檢送驗後確診登革熱。曾淑慧表示，衛生單位已針對前揭個案居住地及工作地周圍環境，進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，同時加強附近居民健康監測，並請當地醫療院所提高通報警覺，呼籲民眾配合衛生單位防治措施，防範疫情擴散。

曾淑慧指出，雖然現在天氣有轉涼的趨勢，但往年10至12月仍有登革熱的零星個案，對於疫情需審慎看待，特別是近日豪雨不斷，容易孳生登革熱病媒蚊，對疫情有負面影響，呼籲民眾應盡速清空積水容器，以防登革熱疫情。

依疾管署統計，今年截至10月19日累計24例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市13例、桃園市7例、台南市2例、宜蘭縣及台北市各1例，無重症及死亡病例；另累計210例境外移入病例，為近6年同期次高，為2020年至2024年介於9至231例，多自東南亞國家移入占90%，其中，印尼58例為多，其次為越南53例、菲律賓27例及泰國21例。

全球登革熱疫情持續，今年迄今累計426萬餘例病例，以美洲疫情較為嚴峻，巴西、哥倫比亞及墨西哥等國病例數為多；亞洲地區鄰近國家如中國近期疫情呈上升趨勢，孟加拉疫情處高點波動，孟加拉、越南、斯里蘭卡及柬埔寨等國今年病例數高於去年同期。

疾管署提醒，近期因颱風共伴效應影響，全台皆有降雨，請民眾把握雨後空檔，主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑，如出現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師旅遊活動史。

疾管署同時籲請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及早採取防治工作。