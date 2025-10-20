「空服員沒有直接涉及飛安」發言惹議 民航局長何淑萍今還原完整過程

長榮一名空服員抱病執勤返台就醫後不幸離世。民航局長何淑萍日前於立法院答詢時稱「空服員沒有直接涉及飛安」，遭批發言荒腔走板、不懂飛安，空服員工會也指出，何的說法是不尊重空服員的專業。民航局表示，遺憾空服員對飛安重要性被當成話題，強調空服員與所有航空從業人員一樣，也會持續督促長榮監督此事。

民進黨立委劉建國日前於立法院質詢民航局長何淑萍，針對近日長榮空服員執勤時身體不適，返台後住院治療往生的不幸事件，在機上處理的程序是否有按照SOP進行時，何淑萍竟然回答「空服組員沒有直接涉及到飛安」。

前華航機師、現任北市議員張志豪痛批何淑萍的發言荒腔走板、不懂飛安，直指一位掌管台灣民航業務的最高首長居然可以說出如此不專業的話，嚴重影響了人民對政府的信任，也打擊了所有空服組員的士氣。

桃園市空服員職業工會今發出給長榮空服員的公開信，號召空服員於10月26日長榮航空馬拉松當天，穿白色衣服，一起將白玫瑰獻給董事長及總經理，以表達他們的訴求；公開信中也說，何淑萍這段話不僅不尊重空服員的專業，更不尊重自己的專業。

民航局今原定召開記者會說明，並由局長何淑萍主持，但最後臨時取消，改採新聞稿方式回應。針對長榮航空發生的不幸事件，何淑萍重申，「空服員與飛安息息相關」，並會應就員工關切的議題，盡速協商請假與派遣機制。

何淑萍表示，上周於立法院答詢時，詢答時間有限，且都是針對長榮個案進行。因該航班派遣12名空服組員已高於規定人數，一位組員因身體不適而調整任務或休息，不會直接涉及飛安。但空服員抱病執勤，反而對飛安有負面影響，故應在組員報告中落實註記、通報，以利健康管理與後續關懷。

何淑萍表示，很遺憾空服員對飛安的重要性被當成話題，空服員與飛安息息相關，而且因為在客艙工作，擔負著飛航安全與旅客服務的雙重角色，在高壓及變動的環境下，需具備專業度，身心狀況更是維繫飛安的重要環節，所有民航業者都應對組員的身心狀況保持必要且高度的關注。

何淑萍強調，空服員和所有航空業從業人員一樣，都在第一線為大家守護飛安，民航局會持續督促長榮檢討此事，秉持善意與員工溝通請假與派遣機制。

據了解，因為交通部提交委員會的專案報告中，已說明該航班至少應派遣8名空服員執勤，實際派遣人數為12人。局長何淑萍在先前答覆其他委員時，也有再度說明，所以她在答覆立委劉建國質詢時，並未再重提派遣人數，直接回覆「機組員在飛機上有身體不適的話，因為是空服組員，所以並沒有直接涉及到飛安」。