雨量達標 新北今晚6時討論明天是否停班課

受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應豪大雨影響，中央氣象署資料，今天下午2時到明天下午2時24小時雨量預測，包括基隆、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭等6縣市達停班課標準。新北市議員鄭宇恩今天在議會質詢時指出，淡水三芝等地風勢雨量都可能達標，是否有停班課可能？新北市消防局長陳崇岳表示，目前是強化三級開設，預計晚間6時會再開會討論，並評估要提升至二級開設；至於各區是否停班課，都有授權各區公所與學校決定。

鄭宇恩指出，未來24小時內，淡水、三芝等北海岸地區的雨量都可能來到200到300百，且根據氣象預報，風勢、雨勢都可能愈來愈大，她從北海岸到議會開會路上，看到風都大到快把人吹倒，明天到底是否符合停班課標準？

消防局長陳崇岳指出，目前影響主要是因為東北季風的共伴效應，目前法令上，在颱風期間中央有風力與與量標準，但東北季風是一陣陣，與颱風持續性風雨不太依樣，傍晚6時應變中心會再開會討論，依照現行與預測風力，是否要停班課。

鄭宇恩說，目前北部各縣市情況不同，應該要依照各區的情況停班課，陳崇岳說，如果是颱風北部六縣市會共同討論，但有授權各校、各區決定是否停班課。

陳崇岳事後補充，目前是強化三級開設，將開會討論是否要進入二級開設，應變中心將開會討論。