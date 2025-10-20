快訊

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

雨量達標 新北今晚6時討論明天是否停班課

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
未來雨量預估。圖／中央氣象署提供
未來雨量預估。圖／中央氣象署提供

受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應豪大雨影響，中央氣象署資料，今天下午2時到明天下午2時24小時雨量預測，包括基隆、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭等6縣市達停班課標準。新北市議員鄭宇恩今天在議會質詢時指出，淡水三芝等地風勢雨量都可能達標，是否有停班課可能？新北市消防局長陳崇岳表示，目前是強化三級開設，預計晚間6時會再開會討論，並評估要提升至二級開設；至於各區是否停班課，都有授權各區公所與學校決定。

鄭宇恩指出，未來24小時內，淡水、三芝等北海岸地區的雨量都可能來到200到300百，且根據氣象預報，風勢、雨勢都可能愈來愈大，她從北海岸到議會開會路上，看到風都大到快把人吹倒，明天到底是否符合停班課標準？

消防局長陳崇岳指出，目前影響主要是因為東北季風的共伴效應，目前法令上，在颱風期間中央有風力與與量標準，但東北季風是一陣陣，與颱風持續性風雨不太依樣，傍晚6時應變中心會再開會討論，依照現行與預測風力，是否要停班課。

鄭宇恩說，目前北部各縣市情況不同，應該要依照各區的情況停班課，陳崇岳說，如果是颱風北部六縣市會共同討論，但有授權各校、各區決定是否停班課。

陳崇岳事後補充，目前是強化三級開設，將開會討論是否要進入二級開設，應變中心將開會討論。

停班 颱風

延伸閱讀

為選手加油！議員媒合捐助竹圍高中橄欖球隊沐浴用品

淡北道路溝通現爭議 新北民代指「是台北不願意銜接」

林口八里 105 市道蜿蜒段工程再度流標　新北市府擬 11 月重新招標

新北淡水淡海新市鎮二期一開發 國土署公展前座談會

相關新聞

颱風共伴效應8縣市豪雨特報 「一路下到明晚」慎防強降雨、溪水暴漲

中央氣象署今下午4時30分針對8縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明天晚上，大豪雨警戒區域包含基隆北海岸、台北市、新北市、...

網傳拜耳3藥品退出台灣 藥廠公文指10/3起已控管供貨量

衛福部日前公布將有47項藥品擬退出台灣市場，今有民眾在社群平台指出，如拜耳的阿斯匹林腸溶膜衣錠100毫克、醣祿錠50毫克...

「空服員沒有直接涉及飛安」發言惹議 民航局長何淑萍今還原完整過程

長榮一名空服員抱病執勤返台就醫後不幸離世。民航局長何淑萍日前於立法院答詢時稱「空服員沒有直接涉及飛安」，遭批發言荒腔走板...

雨量達標 新北今晚6時討論明天是否停班課

受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應豪大雨影響，中央氣象署資料，今天下午2時到明天下午2時24小時雨量預測，包括基隆、...

颱風外圍環流帶豪雨 新竹縣明天正常上班課

東北季風與風神颱風外圍環流共伴效應影響，全台多地降下豪大雨。新竹縣政府表示，明天全縣維持正常上班上課，但因風雨變化快速，...

台南現今年首例登革熱群聚 疾管署憂豪雨成登革熱防疫負面影響

台南出現今年首例登革熱個案及群聚事件！衛福部疾管署今公布新增3例本土登革熱病例，包括台南市南區2例、桃園市桃園區1例。疾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。