氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

中央氣象署資深預報員李孟軒下午指出，受東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，今降雨比昨天更明顯，24小時累積雨量，台北市及新北市局部地區已達350毫米以上，達大豪雨等級降雨，未來劇烈降雨仍會持續。今晚至明天清晨，強降雨有機會往東邊移動，宜蘭降雨晚上起更明顯，包括大台北及宜蘭雨最多，其次北花蓮降雨也會增加。

氣象署中午12時啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，密集更新雨量預報，每3小時提供雨量預報。李孟軒指出，今天凌晨到下午14時，累積雨量最多在桃園以北地區，包括新北市、台北市、桃園及宜蘭等，台北達287.5毫米，新北有237毫米，桃園209.5毫米，宜蘭也有120.5毫米。

李孟軒表示，目前位於台灣西南方650公里的風神颱風，今天偏西北西到西移動，明天轉西南西往越南移動，並逐漸遠離台灣。但今、明兩天外圍環流順著東南方移入台灣上空，加上北邊有東北季風，濕暖空氣和冷空氣在台灣北部及東北部會合，目前桃園以北及東北部一帶有劇烈對流，雨勢最明顯。

未來降雨預估，李孟軒指出，今天白天降雨熱區包括桃園、大台北地區，其次是宜蘭地區；今晚至明天清晨，強降雨有機會往東邊移動，宜蘭降雨晚上起更明顯，包括大台北及宜蘭雨最多，其次北花蓮降雨也會增加。明天白天到後天清晨，降雨熱區在基隆、北海岸、大台北山區及宜蘭地區，都可能出現豪雨以上降雨，至於北花蓮也可能有局部豪雨，其他地區局部降雨。

未來24小時雨量預估，李孟軒指出，北部地區及宜蘭、花蓮會有局部大雨，尤其是基隆、北海岸，大台北地區及宜蘭尤其是偏山區，雨量預估會達大豪雨等級，即350毫米以上。

李孟軒說，今起到周三北部及東半部易有豪大雨，桃園以北及宜花、北部山區有豪雨，20-21日大台北、基隆、北海岸及宜蘭，以及22日宜蘭地區恐有豪雨以上降雨。

至於今起到周三雨量預估，李孟軒指出，桃園以北、宜蘭、新竹山區及花蓮山區，總累積雨量可達500毫米，尤其台北及新北市山區在800-1200毫米之間，雨量相當可觀，提醒民眾一定要注意。

包括台北市平地累積雨量預估可達400-600毫米，山區800-1100毫米；新北市平地700-1000毫米，山區800-1200毫米；桃園平地400-600毫米，山區達700-1000毫米；宜蘭縣平地500-800毫米，山地700-1000毫米；新竹縣平地300-500毫米，山區400-600毫米。至於花蓮平地預估雨量150-250毫米，山區400-600毫米。