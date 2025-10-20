台北醫院全新導引系統 病人「找到方向」就能安心就醫

醫院空間不只是看病場域，更是承載焦慮與期待的公共介面。台灣設計研究院自2023年起與衛福部醫事司、台北醫院合作，將社會設計概念導入醫療空間，優化導引系統與使用者體驗。經歷一年實地觀察與共創設計，首波示範於台北醫院一、二樓完成，今舉行成果發表會，期盼為全國醫療空間設計立下標準化範本。

此計畫由台灣設計研究院牽頭、大象設計執行，從最具公共性的1、2樓出發，進行場域觀察、民眾與醫護訪談，發現原有系統存在資訊斷裂、文字過小、各棟間界線模糊等問題。設計團隊採「以人為本」為核心，導入服務設計流程、整合資訊架構，並依照功能性導入分色系統—如門診為藍、急診為粉紅、檢驗為綠，提升辨識度與導向效率。

新系統標示採圓角矩形設計，搭配中性灰底與清晰圖標，電子介面則重新設計背光與層級顯示，增強可讀性。配合智慧導引 App 與志工協助，建立實體、數位、人力3合1尋路機制。

台北醫院院長鄭舜平指出，過去院內導引混亂，地面貼滿各種貼紙導向診間，反而造成民眾困擾。如今在衛福部與台設院支持下，轉變為清楚、明亮且兼具美感的標示系統。鄭舜平說，這套設計導入不只是換指標，更是整體視覺語言與空間動線的重塑。他也透露，院區3樓以上將於農曆年前全面更新，未來新大樓將同步採用同系統，期許台北醫院成為全國醫療導引標準示範點。

衛福部醫福會執行長林慶豐表示，醫院導引系統不只是標示翻新，更是醫療人本管理的具體實踐。他以災區參與救援經驗為例，指出「清楚的動線，才有秩序與安全」，在醫院這種複雜介面場域中更為關鍵。

「這是一場讓人『找到回家的路』的工程」林慶豐形容，過去許多高齡患者、身障者在醫院迷失方向，無形中增加了焦慮與就醫負擔。如今透過視覺優化、邏輯清楚的導引系統，病患從踏進醫院第一步就感受到友善與關懷。

台灣設計研究院院長張基義指出，醫療空間是民眾最需要安心感的公共服務場域。此次導入設計專業，不只是改善視覺，而是針對使用者需求進行全面盤點與再設計。他說，設研院團隊整合字體、色彩與視線高度，完成一份示範手冊，提供未來醫院導引系統的標準化參考。

為掌握使用者回饋，團隊共發出約200份問卷，民眾整體滿意度高達95%。張基義強調，「醫院若沒有清楚指標，民眾就會『看不到、看不懂』，就醫體驗大打折扣。」

前衛福部長薛瑞元表示，台灣正邁入超高齡社會，醫療空間如仍使用傳統小字、英文字多、貼紙導向等方式，長者與病患在院內往往「眼花撩亂、越走越慌」。