埔基醫院導入智能系統 腦中風神經疾病復健量身打造

埔里基督教醫院導入智能復健機器人系統，透過數據、AI判讀、精準訓練，針對腦中風與神經疾病患者，依症度提供個別復健方案，整合肢體評估與生理監測，讓復健更安全高效。

導入智慧復健科技，埔里基督教醫院長照教學中心今天舉行「腦中風與神經疾病，數據導向智能復健機器人系統臨床場域發表會」，分享智能復健機器人系統在長照領域與急慢性照護結合，導入5家廠商、6項國產智慧醫材，以「數據導向、AI判讀、精準訓練」，針對腦中風與神經疾病患者，依輕中重症提供不同復健方案。

埔里基督教醫院院長蘇世強說，埔基積極推動智慧醫療與AI臨床應用，臨床場域啟用不僅展現醫院導入創新科技能量，更象徵偏鄉醫療邁向數位化；場域設有智慧步態與關節活動訓練區，透過雲端數據監測系統即時掌握病患生理反應與訓練成果，估每年服務逾千人次。

埔基醫院表示，依症度建構個別化復健方案，輕症復能由智遊科技「肢體評估訓練系統」結合遊戲互動與動作偵測，提升肌少症患者肢體協調與運動意願；中症功能回復導入福寶科技「關節活動訓練機器人」，提供主被動訓練，幫助中風患者改善關節活動度與肌力。

埔基醫院說明，重症行動訓練結合福寶科技「下肢外骨骼機器人」與全能照護科技「懸吊輔助步態訓練系統」，協助神經疾病患者安全站立與訓練步行，減少跌倒風險，強化平衡與步態控制；患者同時搭配血氧監測系統、智慧戒指，即時監控心率與血氧，確保安全訓練。

埔基醫院表示，長期深耕社區醫療與長照整合服務，這次啟用智能復健機器人系統臨床場域，不僅縮短偏鄉復健落差，也強化國產醫材臨床驗證與產業合作能量，未來持續串聯醫療院所、長照據點、遠距照護體系，推動智慧醫療深入社區。