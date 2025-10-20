最新24小時雨量預估出爐！北北宜桃等5縣市達停班課標準

受東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，豪雨狂炸北台灣。根據中央氣象署下午4時最新資料，今天晚上8時到明天晚間8時24小時雨量預測，包括台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣、宜蘭等5縣市達停班課標準，不過是否停班課仍由各縣市政府決定。

其中台北市山區預估達250-450毫米、新北市平地200-400毫米及山區300-490毫米、桃園平地150-250毫米山區200-340毫米、新竹縣平地150-250毫米及山區200-340毫米、宜蘭平地200-400毫米及山區300-490毫米。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮、宜蘭等不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。