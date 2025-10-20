東北季風與秋颱共伴 豪雨區向宜花擴展

快訊

中央社／ 台北20日電

交通部中央氣象署今天表示，受到東北季風颱風風神外圍環流共伴影響，上半天桃園以北降雨顯著，下半天起，強降雨區域往宜蘭、北花蓮山區擴展，同樣要注意局部豪雨發生。

受到東北季風及第24號颱風風神外圍環流影響，氣象署今天啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。

氣象署預報員李孟軒在記者會中表示，今天颱風風神位於南海北部朝西北西轉西前進，接著會朝越南移動，明天起離台灣愈來愈遠，但外圍環流今明兩天還是會影響台灣，而颱風外圍環流暖濕水氣與東北季風冷空氣會在台灣北部、東北部會合。

李孟軒指出，今天上半天桃園以北降雨顯著，今晚明晨強降雨區將往宜蘭、北花蓮山區擴展。今天下半天，迎風面大台北地區、基隆北海岸及宜蘭地區防長時間強降雨，易有局部大豪雨等級的降雨。

此外，李孟軒提到，隨著降雨往南擴展，除了北部、東北部外，明天北花蓮山區也會有局部豪雨發生的機率。另外，竹苗、花東地區及中南部山區有局部大雨發生的機率，中南部平地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。

李孟軒指出，今明兩天降雨都相當明顯，22日颱風雖然遠離，但台灣附近還是一片低壓帶，加上東北季風，雨量仍偏多，宜蘭還是會有豪雨以上等級的降雨。

李孟軒提醒，颱風外圍環流及東北季風影響，苗栗至雲林、澎湖及馬祖有11級左右的強陣風；各沿海及各離島有8至11級強陣風、各沿海浪高約3公尺以上，要留意長浪發生的機率。

