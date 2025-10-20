快訊

「早上9點影響到現在」！台鐵楊梅號誌故障 部分列車延遲逾100分鐘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵北中號誌今早9時許傳出號誌故障，導致多起列車延誤，目前仍有多起列車延誤30分鐘以上。台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵北中號誌今早9時許傳出號誌故障，導致多起列車延誤，目前仍有多起列車延誤30分鐘以上。台鐵示意圖。聯合報系資料照

東北季風加上風神颱風外圍環流，兩者共伴效應帶來豪雨，各地交通受到影響，台鐵北中號誌今早9時許傳出號誌故障，導致多起列車延誤。台鐵公司表示，今早9時35分起楊梅站全站號誌無法顯示，中午11時50分修復完畢，但列車疏運需調度，因此目前部分列車仍有延誤狀況，影響28列1333分。

台鐵公司指出，今早9時35分起，楊梅站全站號誌無法顯示，只有CTC（調度集中系統）及EP盤（現場操作面板）可正常建立，發現故障後即刻上下行列車進站採代用手作號誌進站、出發使用複線運轉開關行車，號誌已於中午11時50分修復完畢，影響28列1333分。

但直至下午2時許仍有乘客反映搭乘不到區間車。台鐵說明，列車調度疏運需要一段時間，目前延誤太久，如延遲60分鐘以上的區間車就不會再行駛，直接派下一班列車來載送乘客，因此才會出現民眾反映搭不到部分區間及對號座。

台鐵表示，目前還在調查故障原因，由於是整體系統故障，非個別問題，初估認為非豪雨所致。由於整體系統故障，全台號誌受影響，列車也連帶延誤，但北部最為嚴重，南部則是部分對號車受影響。

台鐵北中號誌今早9時許傳出號誌故障，導致多起列車延誤，目前仍有多起列車延誤30分鐘以上。圖／截自台鐵官網
台鐵北中號誌今早9時許傳出號誌故障，導致多起列車延誤，目前仍有多起列車延誤30分鐘以上。圖／截自台鐵官網

台鐵

相關新聞

颱風共伴效應8縣市豪雨特報 「一路下到明晚」慎防強降雨、溪水暴漲

中央氣象署今下午4時30分針對8縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明天晚上，大豪雨警戒區域包含基隆北海岸、台北市、新北市、...

網傳拜耳3藥品退出台灣 藥廠公文指10/3起已控管供貨量

衛福部日前公布將有47項藥品擬退出台灣市場，今有民眾在社群平台指出，如拜耳的阿斯匹林腸溶膜衣錠100毫克、醣祿錠50毫克...

「空服員沒有直接涉及飛安」發言惹議 民航局長何淑萍今還原完整過程

長榮一名空服員抱病執勤返台就醫後不幸離世。民航局長何淑萍日前於立法院答詢時稱「空服員沒有直接涉及飛安」，遭批發言荒腔走板...

雨量達標 新北今晚6時討論明天是否停班課

受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應豪大雨影響，中央氣象署資料，今天下午2時到明天下午2時24小時雨量預測，包括基隆、...

颱風外圍環流帶豪雨 新竹縣明天正常上班課

東北季風與風神颱風外圍環流共伴效應影響，全台多地降下豪大雨。新竹縣政府表示，明天全縣維持正常上班上課，但因風雨變化快速，...

台南現今年首例登革熱群聚 疾管署憂豪雨成登革熱防疫負面影響

台南出現今年首例登革熱個案及群聚事件！衛福部疾管署今公布新增3例本土登革熱病例，包括台南市南區2例、桃園市桃園區1例。疾...

