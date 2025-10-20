聽新聞
「早上9點影響到現在」！台鐵楊梅號誌故障 部分列車延遲逾100分鐘
東北季風加上風神颱風外圍環流，兩者共伴效應帶來豪雨，各地交通受到影響，台鐵北中號誌今早9時許傳出號誌故障，導致多起列車延誤。台鐵公司表示，今早9時35分起楊梅站全站號誌無法顯示，中午11時50分修復完畢，但列車疏運需調度，因此目前部分列車仍有延誤狀況，影響28列1333分。
台鐵公司指出，今早9時35分起，楊梅站全站號誌無法顯示，只有CTC（調度集中系統）及EP盤（現場操作面板）可正常建立，發現故障後即刻上下行列車進站採代用手作號誌進站、出發使用複線運轉開關行車，號誌已於中午11時50分修復完畢，影響28列1333分。
但直至下午2時許仍有乘客反映搭乘不到區間車。台鐵說明，列車調度疏運需要一段時間，目前延誤太久，如延遲60分鐘以上的區間車就不會再行駛，直接派下一班列車來載送乘客，因此才會出現民眾反映搭不到部分區間及對號座。
台鐵表示，目前還在調查故障原因，由於是整體系統故障，非個別問題，初估認為非豪雨所致。由於整體系統故障，全台號誌受影響，列車也連帶延誤，但北部最為嚴重，南部則是部分對號車受影響。
