趕走壞膽固醇 郝文瑞醫師揭「食」戒

膽固醇是人體必需的脂質，血液中的膽固醇由「高密度脂蛋白膽固醇」（HDL，俗稱好膽固醇）和「低密度脂蛋白膽固醇」（LDL，俗稱壞膽固醇）組成，過高的壞膽固醇會沉積在血管壁，而好膽固醇則有助於清除多餘膽固醇。衛福部雙和醫院心臟內科主治醫師郝文瑞表示，長期過高的壞膽固醇可能導致冠狀動脈疾病、心肌梗塞、中風等心血管疾病，以及高血壓、腎功能衰竭等問題。郝醫師揭露飲食的重要，避免吃到「踩雷」食物。

HDL在正常值標準值，男性應高於40 ~80mg/dL，女性應高於50~100 mg/dL。而LDL正常值應低於130 mg/dL。郝醫師例舉其一位不到40歲病患，歲，LDL壞膽固醇之前高到180多。幸好他很有病識感，固定回診、吃藥、加上飲食控制，現在數值穩穩降到100以下，控制得很好。而他哥哥40出頭，LDL長期都在190以上，總膽固醇更是衝到250（正常應該要在200以內）。飲食未能好好節制，日前突然心肌梗塞，送急診才發現心臟血管嚴重阻塞，最後得放好多支支架才撿回一條命！血管若被膽固醇一點一滴被堵死，往往造成致命一擊。

郝醫師強調，戒掉三物，可以狂降膽固醇，讓您恢復正常值。第一為高果糖 (蛋糕、甜點以及大量水果)，高果糖會上升體內的三酸甘油酯以及部分上升低密度膽固醇；第二為二萜類咖啡、乳脂奶精 (特別是非過濾咖啡)，含有咖啡醇（cafestol），會升高血脂並影響肝酵素，上升低密度膽固醇，其效應與劑量及萃煮方式密切相關，建議優先選擇紙濾的濾泡咖啡以降低咖啡醇暴露；第三為乳脂奶精 (牛油、奶油、糖或甜味劑中)，在奶茶、三合一咖啡中會用到的奶精，含飽和脂肪酸、反式脂肪酸，會造成膽固醇及低密度膽固醇上升。

郝醫師認為護心降膽固醇飲食，首先最好不吃宵夜、不吃零食，並且建議用液態植物油（大豆、玉米、紅花、葵花、芥花、橄欖等）取代奶油、豬油、棕櫚油、椰子油。

對於心血管疾病預防的健康飲食模式，郝醫師建議地中海飲食（Mediterranean Diet）及得舒飲食，DASH（Dietary Approaches to Stop Hypertension）飲食。

地中海飲食強調天然、未加工的食物，注重植物性食物、適量健康脂肪及低量紅肉和加工食品。

地中海飲食的食物組成：

包括蔬菜：

水果：

全穀物：

橄欖油：

豆類與豆製品：

多樣化新鮮蔬菜（如番茄、菠菜、甜椒、洋蔥、茄子）， 3-4份/天（1份約1杯生菜或½杯熟菜）；新鮮水果（如蘋果、橙子、葡萄、石榴）， 2-3份/天（1份約1個中等大小水果）；全麥麵包、糙米、藜麥、燕麥等， 3-6份/天（1份約½杯熟穀物或1片全麥麵包）； 豆類與豆製品：扁豆、鷹嘴豆、黑豆等，至少2-3次/週，作為蛋白質和纖維來源；堅果與種子：杏仁、核桃、芝麻等，1-2/天（1份約30克）；1-4湯匙/天（約20-50克），用於烹飪、沙拉醬或蘸料；香草與香料：大蒜、羅勒、迷迭香、百里香等，減少鹽的使用；扁豆、鷹嘴豆、黑豆等，至少2-3次/週，作為蛋白質和纖維來源。

得舒飲食，也就是DASH飲食，該降低高血壓飲食法是一種專為控制高血壓（hypertension）而設計的飲食模式，最初由美國國家心臟、肺和血液研究所（NHLBI）資助研究開發。它強調富含營養的食物，減少鈉攝入，並促進心血管健康，同時對控制膽固醇和三酸甘油脂（您之前關注的議題）也有顯著益處。

DASH飲食以每日份量為基礎，根據熱量需求（例如每日1600-3100大卡）調整。食物組成，

包括蔬菜：

水果：

全穀物：

瘦肉、家禽和魚類：

堅果、種子和豆類：

4-5份/天（1份約1杯生蔬菜或½杯熟蔬菜），如菠菜、羽衣甘藍、胡蘿蔔、番茄，富含鉀和纖維；4-5份/天（1份約1個中等大小水果或½杯新鮮水果），如蘋果、香蕉、莓果，促進血管健康；6-8份/天（1份約1片全麥麵包或½杯糙米、燕麥），提供纖維和鎂，穩定血糖；低脂或無脂乳製品：2-3份/天（1份約1杯低脂牛奶或優格、30克低脂乳酪），富含鈣和蛋白質；≤6份/天（1份約30克熟肉或1盎司），優先選擇魚類（如鮭魚）或去皮雞肉；4-5份/週（1份約30克堅果或½杯煮熟豆類，如扁豆、鷹嘴豆），提供健康脂肪和蛋白質。

DASH飲食更強調低鈉（≤2300 mg/天），地中海飲食無明確鈉限制。脂肪來源：地中海飲食以橄欖油為主要脂肪，DASH飲食對脂肪攝入更保守，強調低脂。

酒精：

地中海飲食允許適量紅酒，DASH飲食對酒精限制更嚴格。靈活性：地中海飲食更注重飲食文化和享樂，DASH飲食更結構化，適合需要精確控制血壓者。更有多專家建議結合兩者優勢（稱為DASH-Mediterranean飲食），如使用橄欖油並嚴格控制鈉攝入。

另外，在降膽固醇的藥物使用方面，郝醫師補充說明，雖然目前尚無科學證據顯示一類常見的降血脂藥物，是抑制肝臟合成膽固醇，以降低血液中的膽固醇含量，進而預防心血管疾病和中風的statin類降膽固醇藥物會導致失智症或造成腦部與神經系統功能衰退。相反，meta-analysis與大型世代研究顯示，statin使用者發生失智症、阿茲海默症及輕度認知障礙的風險反而較低，且不同類型（親水性、親脂性）statin皆無不良影響。美國糖尿病學會（American Diabetes Association）2025年指引明確指出，現有證據不支持statin或其他降脂藥物會造成認知障礙，臨床不應因認知疑慮而延誤statin治療。statin不會導致失智症或神經功能衰退，臨床可安心依指引使用。如有個別患者出現可逆性認知症狀，停藥後多可恢復。

郝醫師強調，能夠從對攝取的食物中認識其對膽固醇的影響，與其從自身飲食改善為先，較之事後服藥，更有益健康。

圖/上方血管中膽固醇（或脂質斑塊）累積的「血管壁剖面圖」；中間為血管在斑塊累積的情況下，血管腔（lumen）明顯變窄，血流受阻；下方為胆固醇、脂質及其他物質初期沉積於血管內膜‑中膜之間，引起血管壁增厚。(圖為AI製圖)

聚傳媒