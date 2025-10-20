快訊

幼童誤食異物頻傳 中醫大新竹附醫教哈姆立克、CPR救命

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中醫大新竹附醫兒科醫師陳威宇表示，當孩子出現無意識、呼吸停止時，應及時進行心肺復甦術更能爭取寶貴的搶救時間。記者黃羿馨／攝影
中醫大新竹附醫兒科醫師陳威宇表示，當孩子出現無意識、呼吸停止時，應及時進行心肺復甦術更能爭取寶貴的搶救時間。記者黃羿馨／攝影

每年都有幼兒因誤食異物或噎食送醫急救。為提升家長的急救應變能力，中國醫藥大學新竹附設醫院響應全國病人安全周，以「兒童安康」為主題舉辦親子活動，由兒科醫師陳威宇示範嬰幼兒哈姆立克法與嬰幼兒心肺復甦術，教導家長在黃金搶救時間內正確施救。

中醫大新竹附醫兒科醫師陳威宇指出，1歲以上幼童最常見的意外之一，就是異物哽塞與呼吸道阻塞，若不幸發生，第一時間一定要先打119，父母若能在第一時間施行哈姆立克法，就能有效排除異物、降低窒息風險。

陳威宇表示，當孩子出現無意識、呼吸停止時，及時進行心肺復甦術更能爭取寶貴的搶救時間。家長的每一個反應，都可能成為孩子生死的關鍵，因此學會CPR與哈姆立克法，是父母最該具備的救命能力。

陳威宇當場示範，哈姆立克法的口訣是「剪刀、石頭、布」，首先是找位置，在患者肚臍上方約兩指處，就像一把「剪刀」的尖端；石頭是將握拳的手對準位置，像「石頭」一樣；布則是另一隻手包住握拳的手，快速往內上方施力擠壓，直到異物吐出為止。

陳威宇說，若孩子出現昏迷，應立即執行CPR 操作的核心，先確認孩子反應，再進行胸外按壓再打通呼吸道，最後執行人工呼吸，高品質的CPR需要用力且快速地按壓，壓胸速度為每分鐘100到120 次，深度約4到5公分。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，兒童是國家未來主人翁，病人安全不僅是醫療團隊的責任，更需要全民共同參與。衛生局長殷東成也肯定院方長期推動兒童安全與健康教育，期望透過病安周活動，讓更多家長了解預防觀念、掌握急救技能，成為守護孩子的第一道防線。

陳威宇也提醒，家中應避免讓嬰幼兒接觸堅硬或容易卡喉的小物品，如堅果、葡萄、硬糖果、零件玩具等，建議社會各界與社區衛教單位推廣「嬰幼兒急救訓練課程」，讓更多父母親與照顧者掌握正確技巧，才能真正守護孩子的健康與安全。

為提升家長的急救應變能力，中國醫藥大學新竹附設醫院響應全國病人安全周，以「兒童安康」為主題舉辦親子活動，由兒科醫師陳威宇示範嬰幼兒哈姆立克法與嬰幼兒心肺復甦術。記者黃羿馨／攝影
為提升家長的急救應變能力，中國醫藥大學新竹附設醫院響應全國病人安全周，以「兒童安康」為主題舉辦親子活動，由兒科醫師陳威宇示範嬰幼兒哈姆立克法與嬰幼兒心肺復甦術。記者黃羿馨／攝影
為提升家長的急救應變能力，中國醫藥大學新竹附設醫院響應全國病人安全周，以「兒童安康」為主題舉辦親子活動，由兒科醫師陳威宇示範嬰幼兒哈姆立克法與嬰幼兒心肺復甦術。記者黃羿馨／攝影
為提升家長的急救應變能力，中國醫藥大學新竹附設醫院響應全國病人安全周，以「兒童安康」為主題舉辦親子活動，由兒科醫師陳威宇示範嬰幼兒哈姆立克法與嬰幼兒心肺復甦術。記者黃羿馨／攝影

