屏東海生館萌鬼出沒、企鵝戀愛中！萬聖節＋繁殖季雙主題登場，秋冬最療癒行程非它莫屬

屏東海生館萬聖節＋繁殖季雙主題登場，秋冬最療癒行程非它莫屬。 圖／屏東海生館 提供

萬聖節撞上企鵝戀愛季！屏東海生館今年一次帶來雙重驚喜，即日起至11月3日舉辦「萌鬼大鬧海生館：怪奇生物出沒！」，同時迎來企鵝的年度繁殖期，讓遊客白天看怪魚開派對、下午陪企鵝談戀愛。從醜萌系生物、到變裝抽夜宿，再觀察企鵝育雛的溫馨畫面，秋冬最「萌」行程非屏東海生館莫屬！

亮點一、海底萬聖節登場！醜萌怪奇生物大集合

萬聖節怪奇生物出沒-粒突箱魨(左)、墨西哥鈍口螈(右)。 圖／屏東海生館 提供

萬聖節怪奇生物出沒-角箱魨(左)、豹紋勾吻鯙(右)。 圖／屏東海生館 提供

萬聖節怪奇生物出沒-條紋躄魚(左)、棘皮單棘魨(右)。 圖／屏東海生館 提供

走進海生館的「台灣水域館」，宛如進入海底萬聖派對現場。館方特別展出六種長相奇特又可愛的海洋生物，包括頭上長六根鰓、表情呆萌的墨西哥鈍口螈、會用魚鰭「走路」的條紋躄魚，以及全身長毛、像穿毛衣的棘皮單棘魨等。這些「怪奇生物」的外型雖然顛覆想像，卻蘊含獨特的生存智慧，讓人一邊驚呼、一邊讚嘆自然界的奇妙。

亮點二、海廢鬼怪現身！萬聖節背後的環保寓意

真實海廢結合萬聖節佈置 引領民眾反思鬼怪定義。 圖／屏東海生館 提供

海生館今年的萬聖節不只是搞怪，也融入環保教育。在「被汙染的河口」展示區，館方利用真實海廢製作出巨大的「垃圾鬼怪」裝置藝術，輪胎、浮球與塑膠袋在燈光下幻化成張牙舞爪的巨獸，提醒大家：海洋裡最可怕的鬼，其實是人類丟棄的垃圾。這樣寓教於樂的設計，讓大人小孩都能在驚呼中學到一課。

亮點三、變裝入館送好禮 打卡抽夜宿海生館

「萌鬼大鬧海生館：怪奇生物出沒！」萬聖節活動凡變裝有機會抽夜宿海生館。 圖／屏東海生館 提供

想融入這場萌鬼盛宴？11月3日前只要全身70%以上變裝入館並追蹤海生館官方IG，就能兌換限量「鳳頭海鸚鵡頭帽＋吊飾」一組。若在粉絲專頁活動貼文留言上傳變裝打卡照，還能抽「夜宿海生館」標準行程免費體驗名額，夜晚躺在水族缸前與鯊魚、魚群共眠。館內禮品店還推出「不給糖就搗蛋」活動，只要穿戴萬聖節配件對櫃台念出「Trick or Treat！」就能拿到棒棒糖一支，氣氛滿滿。

亮點四、企鵝戀愛季開跑！見證最萌求偶秀

企鵝繁殖季，到屏東海生館看企鵝爸媽護蛋、餵雛溫馨畫面。 圖／屏東海生館 提供

每年秋冬正是企鵝繁殖季，屏東海生館的「南極萌主」們也展開浪漫行程。遊客能看到企鵝爸媽護蛋、餵雛的溫馨畫面，還能參加互動遊戲「企鵝夫妻大作戰」，模擬企鵝挑選「最美的石頭」送給伴侶的求偶行為，體驗企鵝的愛情哲學。參加活動還有機會獲得企鵝布偶，滿滿萌力讓人心都融化。

亮點五、想更靠近？報名「我與企鵝的0.1毫米」

「我與企鵝的0.1毫米」體驗活動，能親自餵食企鵝，留下獨一無二的南極記憶。 圖／屏東海生館 提供

「我與企鵝的0.1毫米」體驗活動親手DIY「企鵝羽毛瓶」，用真實的企鵝羽毛作紀念。 圖／屏東海生館 提供

如果看不過癮，別錯過每年2月至6月限定的「我與企鵝的0.1毫米」體驗活動。由專業解說員帶領，民眾能走進展示缸內親自餵食企鵝、與牠們合照，近距離觀察牠們的生活習性與互動行為。最後還能親手DIY「企鵝羽毛瓶」，用真實的企鵝羽毛作紀念，把與企鵝的距離縮短到0.1毫米，留下獨一無二的南極記憶。

從怪魚到企鵝戀人 海底世界四季都精彩

屏東海生館把教育、環保與娛樂巧妙融合，從萬聖節的搞怪派對到冬春限定的企鵝體驗，每一次造訪都有不同驚喜。秋冬是最適合前往的季節，白天欣賞「怪奇萌生物」，晚上住進夢幻海底世界，還能親眼見證企鵝的戀愛故事。無論親子出遊還是情侶約會，這趟「萌鬼＋企鵝」的旅程都會讓人心情瞬間被治癒。

活動更多細節請查詢官網：https://www.aquarium.com.tw；或官方粉絲專頁https://www.facebook.com/HSWEC