松蘿裡的明珠新書發表 揭百年阿里山貴賓館面紗

林保署嘉義分署今天發表「阿里山貴賓館─松蘿裡的明珠」新書，記錄阿里山貴賓館自日治時期1930年興建以來的歷史沿革，深入剖析其和洋折衷建築美學，揭開百年建築神秘面紗。

農業部林業及自然保育署嘉義分署分署長李定忠及國家森林志工兼本書作者王弘明，共同主持新書發表會，帶領35名民眾走進這座歷經近百年歲月洗禮、屹立山林間的歷史古蹟阿里山貴賓館。

李定忠致詞表示，此書是王弘明歷時多年深度考察、精心撰寫，不僅詳實記錄歷史沿革，更深入剖析其和洋折衷建築美學，呈現這座「山林明珠」如何成為台灣高山古蹟中的建築經典；不僅是一部建築研究專書，更是一段凝結歷史、人文與自然記憶的珍貴紀錄。

王弘明則化身導覽員，導覽解說屋簷線條、窗花設計與木構結構間的工藝細節，並分享調查彙整過程的點滴故事與寫作心得，說明高山建築如何與自然環境共生。王弘明希望透過此書，進一步提升民眾對文化資產保存的理解與關注。

林保署嘉義分署發布新聞稿表示，阿里山貴賓館原為日本始政40週年台灣博覽會的高階接待場所，歷經時代更迭與多次整修，除參照日治時期原始建築圖說，將屋面、煙囪、內外牆面、木地板依原貌整修外，因應未來作為展示及空間活化再利用等用途，導入除濕、保暖空調設備，讓遊客有較舒適的體驗。

此外，屋內也設置多媒體互動導覽設備，利用360度旋轉鏡頭，即時觀看屋架內棟札、幣串、垂木及透氣窗等，使遊客更了解貴賓館歷史及建築特色。該工程除獲選代表農業部參選第23屆公共工程金質獎外，更榮獲2023年嘉義縣舊建築景觀營造類建築園冶獎殊榮，是阿里山地區最具指標性的文化歷史地標之一。

嘉義分署指出，阿里山貴賓館身處海拔約2200公尺的林間，宛如松蘿環繞的歷史寶盒，靜靜訴說時代記憶與建築之美。