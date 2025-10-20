加熱菸審查過程「沒看包裝」？ 衛福部：繼續追查業者責任

加熱菸的上市包裝審查陷入羅生門？產品在便利商店上架不到24小時即遭下架，因為「未標示尼古丁含量」，上架的包裝版本有沒有事先送審，衛福部次長莊人祥表示，送審品項的健康風險評估均有要求提供尼古丁含量等數據，一切都得合法合規才行。

加熱菸上市第一天，衛福部長石崇良大動作帶隊突襲店家，雖然現場無實體品項可看到包裝，但地方衛生局持續稽查，當天在其他店家發現產品沒有標示尼古丁。10月17日加熱菸在超商上架首日，當晚即因外包裝未標示尼古丁、焦油含量，涉及「菸品容器標示不符合規範」，依法全面下架。

衛福部長石崇良表示，「樣本上有標示尼古丁含量」，菸品在提送上市前，審查申請都會提交樣本。至於未依規定標示尼古丁含量，中間到底哪個環節出錯了，這部分會繼續追查業者責任，釐清後開罰。

國健署長沈靜芬強調，加熱菸上市的審查都有專業委員把關，業者也有提供尼古丁與其他化學成分的含量，經過專家審查後才會有條件予以通過，全部流程按照法規處理。

遭下架的8品項加熱菸，沈靜芬指出，會依「菸害防制法」第10條第二項規定，菸品容器應標示尼古丁、焦油含量，業者可處新台處100萬到500萬罰鍰，販賣業者處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。國健署已函請各縣市衛生局配合展開稽查，針對實體通路、販賣場所進行查核，查有違法事證將依相關條文予以裁處。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康