研究：熱浪寒流威脅 慢性阻塞性肺病死亡風險增

極端天氣是「地球生病」的現象，熱浪、寒流對健康威脅不容小覷，國內最新研究顯示，極端高溫或低溫都會增加慢性阻塞性肺病（COPD）患者發病與死亡風險，尤其亞洲族群更脆弱。

這項研究已發表於「整體環境科學」（Science ofThe Total Environment），由台北醫學大學胸腔醫學研究中心副主任莊校奇率領研究團隊，蒐集全球2000年至2024年間25項相關觀察性研究逾3000筆資料，針對極端溫度環境對COPD患者造成的影響。

研究結果發現，在極端「高溫」環境下，患者發病與死亡的風險會增加1.16倍；極端高溫環境會增加患者的死亡風險，而極端「低溫」對患者的發病風險及死亡率都有顯著提升，溫對健康威脅更大，COPD患者發病風險會提高1.47倍，死亡風險提高約1.32倍。

研究指出，在極端「高溫」環境下，女性患者更是高風險群，受COPD威脅健康的風險高於男性族群0.14倍；若以年齡層做為分析基礎，則是60歲以上的患者風險較高，在面對極端溫度變化更容易發病，甚至致死。

這篇研究也進一步將數據以區域進行比較分析，發現亞洲族群更容易容到極端氣候影響，COPD發病及死亡風險會增加1.35倍，不過單以極端「低溫」來分析，歐洲族群發病及死亡風險也偏高達1.4倍。

莊校奇表示，COPD是全球主要死因之一，也是台灣10大死因之一，與長期吸菸或空氣污染等因素相關，同時「極熱」或「極冷」環境也容易導致好發心肺疾病，因氣候與溫度、濕度等變化，再加上空氣污等因素，皆與患者發病與死亡的風險相關。

莊校奇提醒，民眾面臨氣候劇烈變化，尤其氣候劇烈變遷情形日益頻繁，應該提高警覺，勿掉以輕心，無論夏季或冬季，外出戴口罩可避免曝露於PM2.5，年長者在冬季時也應留意早晚溫差大等情形，做好防護措施。

莊校奇建議，醫療與公共衛生體系應針對不同地區及族群發展更精準的防護措施，協助維護民眾健康，如在熱浪或寒流來襲前，政府相關單位及早發布健康警示，加強患者用藥與關懷，同時提供適當社區支持及醫療準備，可降低民眾非必要的發病與死亡風險。