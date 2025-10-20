北市驗91件生鮮禽畜肉蛋 2件雞肝動物用藥殘留超標

快訊

中央社／ 台北20日電

台北市衛生局今天發布114年第3季生鮮畜禽肉品（含蛋）抽驗91件的結果，計有2件雞肝檢出動物用藥殘留超標，不合格率2.2%，已命販售業者下架，其中1件殘留值為標準的12倍。

台北市衛生局今天召開例行記者會，發布114年第3季生鮮畜禽肉品（含蛋）抽驗結果，已移請來源廠商轄管的縣市衛生局辦理，依據食品安全衛生管理法規定，可處負責業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局製表資料顯示，其中來自新北市三重區的雞肝，檢出脫氧羥四環黴素（Doxycycline）3.6ppm，為標準0.3ppm以下的12倍。

另1件雞肝來自南投縣埔里鎮的禽畜飼養場，檢出羅苯嘧啶（Robenidine hydrochloride）0.2ppm，為標準0.1ppm以下的2倍。

衛生局補充，這次抽驗產品包含牛肉25件、雞蛋25件、豬肉11件、雞內臟9件、雞肉8件、烏骨雞5件、鴨肉5件、鴨蛋2件、鴨內臟1件。

並依品項擇定檢驗項目，包括檢驗禽畜產品中殘留農藥、動物用藥（氯黴素類抗生素、乙型受體素類、抗原蟲劑多重殘留分析、左美素、Carbenicillin、枯草菌素、氯苯並嘧唑氨基甲酸、Closantel、抗生素及其代謝物多重殘留分析、離子型抗球蟲藥、β-內醯胺類抗生素多重殘留分析、硝基呋喃代謝物等）。

衛生局 抗生素

