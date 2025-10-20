氣象署示警：北北基宜下到紫爆！秋颱+東北季風共伴效應

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，昨天起受東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，天氣不穩定，新竹以北及宜蘭有局部豪大雨，劇烈降雨至少持續到周三。氣象署中午12時啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，密集更新雨量預報，並於15時30分舉行記者說明會。

昨天到今天上午9時，包括新北市、台北市、桃園及宜蘭累積雨量超過200毫米，下到紫爆。李孟軒指出，雨量累積最多的是新北市石碇區達338.5毫米，台北市南港有329毫米，桃園市蘆竹區達232.5毫米，宜蘭頭城也有200.5毫米。

氣象署示警指出，北北基宜預估今明兩天雨量相當多，宜蘭、北海岸及大台北要嚴防豪雨等級以上降雨，恐下到紫爆，要嚴防強降雨。什麼是共伴效應，氣象署指出，來自北方的東北季風（冷空氣），遇到南方海面颱風的外圍環流（暖濕空氣），會造成冷熱交會、氣流輻合，並增強對流。加上迎風面地形影響，引起宜蘭、北北基地區的劇烈降雨。