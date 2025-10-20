醫療體系將崩壞！ 醫警告1惡性循環：未來5年內別生病

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師示警「醫療體系崩潰中」，呼籲民眾未來5年盡量不要生病。醫護人員示意照。圖／ingimage
台灣醫護人力的流失，以及健保給付價格長期不合理，持續增長的醫美、健康管理市場，導致目前的醫療體系正在面對前所未有的危機。對此，新陳代謝科醫師許哲綸警告「未來5年，請盡量不要生病」，如此一來才能在醫療資源低谷時，能夠健康過關。

許哲綸醫師在臉書表示，現在台灣的醫療品質正在加速崩壞，這個現象在10年前就開始了，但在疫情後速度來到新高，醫美跟健康管理產業需求不斷上升，而「救命醫療的健保給付價，卻不見增長，甚至一再壓低」，這樣會導致依靠健保的救命醫療、人力跟藥物都大量流失。年輕的醫護人員不再加入醫療團隊，資深人員也不堪負荷，隨著資深醫療人員的離職，更會讓寶貴的臨床經驗失傳。

許哲綸醫師警告「這樣的惡性循環，現在還在加速，最近幾年內都看不到谷底」，他也指出，最好的情況是大眾覺醒，「大幅」提高健保支出，改善醫療環境，第二好的情況是「健保外的自費醫療發展」，但現在衛福部傾向打壓自費醫療來救健保，再次一等的情況則是「國家引進廉價藥物跟外籍人力」，用較低的品質，勉強維持健保醫療，最差的情況則是「開創出國醫療機會」，想尋求更好醫療的人，可能經由仲介藥商，到更先進的國家看醫生，然而這可能是「超有錢人」才能享受的。

最後，許哲綸醫師語重心長表示，解決之道只能「別想靠健保，靠自己最好」，這5年內盡量不要生病，有慢性病的朋友務必好好控制，沒有固定看病的人，也把握谷底未到的時光，不要在醫療谷底時大生病，剩下的就是維持均衡飲食、健康體重與規律運動。

