「Rosé買我家鹹酥雞」？台南店家遭盜用慘收負評 業者急發澄清

聯合報／ 記者陳睿中/台北即時報導
BLACKPINK來台開唱，團員Rosé「吃播」大嗑鹹酥雞，卻引發不肖網友假造貼文蹭流量並疑似詐騙，被盜用照片的店家急發聲明。圖/翻攝自Threads
BLACKPINK來台開唱，團員Rosé「吃播」大嗑鹹酥雞，卻引發不肖網友假造貼文蹭流量並疑似詐騙，被盜用照片的店家急發聲明。圖/翻攝自Threads

南韓女子天團BLACKPINK日前在高雄世運開唱，團員Rosé大秀「吃播」，兩天陸續吃了鳳梨酥跟喝50嵐，第二天甚至大嗑鹹酥雞，引起粉絲瘋狂討論，不過正因「BLACKPINK」魅力無法擋，就有不肖網友透過社群發布假貼文，謊稱Rosé光顧自家攤位，並疑似詐騙。對此，被假冒的業者稍早也緊急澄清並報警處理，表示「照片是被盜用」，許多網友看到聲明也幫刷五星好評補血。

Rosé在高雄演唱會兩天期間，連續品嘗台灣在地小吃，首場吃了舊振南鳳梨酥、並搭配50嵐「波霸紅茶拿鐵」，隔天隨即引發粉絲「跟進」，舊振南及50嵐門市都陸續出現人潮指名要買「Rosé同款」；或許是話題流量性十足，當第二天Rosé大嗑鹽酥雞時，社群上便出現一篇爆紅貼文，自稱Rosé吃的就是自家鹹酥雞，還秀出合照，貼文立刻吸引數萬人按讚。

後來證實該貼文是假造，甚至該鹽酥雞攤根本不在高雄，而是在台南永康，許多網友憤而到店家google留言負評。讓店家不得不緊急澄清，「照片被盜用，我們沒有任何人員PO文。」並直言只是剛創業的年輕人，「才開業不到一個月就遇到這種事，真的很無奈」。

BLACKPINK來台開唱，團員Rosé「吃播」大嗑鹹酥雞，卻引發不肖網友假造貼文蹭流量並疑似詐騙。圖/翻攝自Threads
BLACKPINK來台開唱，團員Rosé「吃播」大嗑鹹酥雞，卻引發不肖網友假造貼文蹭流量並疑似詐騙。圖/翻攝自Threads
BLACKPINK來台開唱，團員Rosé「吃播」大嗑鹹酥雞，卻引發不肖網友假造貼文蹭流量並疑似詐騙。圖/翻攝自Threads
BLACKPINK來台開唱，團員Rosé「吃播」大嗑鹹酥雞，卻引發不肖網友假造貼文蹭流量並疑似詐騙。圖/翻攝自Threads

