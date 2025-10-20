聽新聞
基市防制菸害喬裝測試 1店賣給未滿20歲者罰1萬元 19店拒賣發獎狀表揚
加熱菸可合法上市，台北市規定校園周邊50公尺禁止販售菸品。基隆市衛生局今天表示，加熱菸管理比照一般紙菸，稽查人員在加熱菸上市前，曾喬裝在校園周邊販菸場所查核，今年已稽查2713家次，其中1家曾賣給未滿20歲消費者，裁罰1萬元。
加熱菸上市規範審核2年半後，衛福部放行2家國際菸商加熱菸在台上市。第1家上市業者的菸品10月17日上市，當天就被查出未依法標示尼古丁含量，遭勒令下架改善。另1家業者核准10月19日上市，依海關出關、超商鋪貨流程，近日就會上架。
台北市政府有訂定新興菸品管理自治條例，明文規定「任何人不得於距離本市各高級中等以下學校基地境界線50公尺以下區域內，販賣、供應、展示或廣告加熱式菸品」，避免學生在校外短距離內接觸到加熱菸品。
基隆市衛生局表示，基隆雖未有類似台北市的自治條例，但因審查通過的加熱菸等同菸品，無論是一般紙菸或加熱菸，都會依菸害防制法規定執法。
衛生局說，平時會針對販賣菸品場所定期或不定期稽查及輔導，並在每年年初，函請販菸場所遵守禁止販菸給未滿20歲者等販賣菸品相關規定，並提供「禁止販菸予未滿20歲者」標示讓業者放在櫃檯處。
衛生局也會在學校周邊販賣菸品場所，執行「喬裝測試專案」，以及守候稽查的方式，查緝販菸業者是否落實遵守菸害防制法。
基隆市衛生局統計今年1至10月，已針對販菸場所稽查2713家次，查獲1處販菸場所賣紙菸給未滿20歲的人，裁罰1萬元。執行專案時對於拒絕賣菸給20歲者的業者，也會頒發感謝狀表揚，今年共表揚19家販菸業者獲獎。
衛生局表示，除了稽查取締防制菸害，也會透過分齡分眾多元宣導，包括幼兒園無菸繪圖、國小行動劇和國、高中生辦理校園線上宣導，並印製「給家長的一封信」，與家長合作，讓學生遠離菸害。
