從戲劇走入生活 金鐘迷你劇女主角楊小黎分享面對失智症的真實功課

聯合報／ 記者陳慶安／台北即時報導
新科金鐘迷你劇女主角楊小黎說，現在就要開始預防失智，養成健康飲食、維持運動習慣。圖／楊小黎提供
新科金鐘迷你劇女主角楊小黎說，現在就要開始預防失智，養成健康飲食、維持運動習慣。圖／楊小黎提供

藝人楊小黎近日馬不停蹄，在第60屆金鐘獎以《台語有影—啥人顧性命》勇奪迷你劇集女主角獎，更擔任今年台北市政府衛生局預防失智症推廣大使，今年還挑戰首次擔任客家電視台外景節目的製作人，雖然行程緊湊，楊小黎對健康議題的關注卻不曾停歇。她在劇中扮演失智症家屬，現實生活中，也曾每天當失智症阿公的新朋友

當失智症阿公的新朋友  讓他安心不混亂

在電視劇《欺妻49天》中，楊小黎飾演照顧失智症爸爸的女兒馬美方，楊小黎坦言，現實生活中，阿公晚年也受失智影響。「一開始有點震驚和難過，阿公一直是個有威嚴的人，卻變得像小孩一樣」。

身為第一線的照護家庭，楊小黎認為，面對親人失智，她學會不再反覆糾正對方，而是選擇當一個「陌生的朋友」，每次都像是第一次認識他，耐心傾聽他的過去，「與對方活在同一個時空裡」，能讓阿公更安心、不混亂、焦慮。

照顧者一定要適時求助

楊小黎在劇中扮演失智者女兒，也面臨很多照顧難題。楊小黎說，有時候真的「又好氣又好笑又心疼」，「其實有時候照顧者反而需要更多人的同理」，她解釋，在劇中有時與失智的父親發生爭執，卻無法宣洩自己的情緒，也失去共同回憶作為支持，因此呼籲照顧者要懂得適時求助，台北市提供多元喘息服務模式，讓照顧者暫時抽離照顧者角色，是家庭照顧者的重要支援，如有需求可撥打長照專線1966諮詢。

楊小黎：現在開始預防失智

從戲劇演出照顧者到陪伴阿公的經驗，讓楊小黎更加重視自己的健康。楊小黎分享預防失智症從健康生活做起，自己的飲食習慣，除了不吃辣、不吃冰、少吃甜外，主食選擇好的澱粉如五穀米、地瓜，少碰麵包等精緻澱粉，對父母的健康管理，她也會限制醃漬物、泡菜、罐頭等加工食品。

運動方面，楊小黎每周至少運動三次，每次30分鐘至1小時，包含有氧與無氧訓練，從划步機、腿部開合機到皮拉提斯，透過專注運動達到放鬆腦部和舒壓，同時也會幫媽媽安排健身課程，訓練下半身肌力與拉筋，鼓勵家人維持運動習慣。

在超高齡社會下，失智症已成為越來越被關注的疾病，台北市政府衛生局呼籲市民朋友，養成健康生活習慣，預防失智症的發生。台北市建置失智症服務網，可供大家查詢失智照護資訊。

失智症服務網：https://dementia.gov.taipei/

失智症 朋友 運動

