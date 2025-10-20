快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲

真的不是整人！陳漢典甜蜜相吻Lulu 羞喊「老公」、「老婆」

聽新聞
0:00 / 0:00

立委憂汰除光電板成燙手山芋 彭啓明：年底前提處置方案

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明表示，考量未來處理費的不足，回收費費確實應該調升，年底前會和能源署共同提出報廢光電板的處置方案。圖／截取自國會直播頻道
彭啓明表示，考量未來處理費的不足，回收費費確實應該調升，年底前會和能源署共同提出報廢光電板的處置方案。圖／截取自國會直播頻道

經濟部能源局於2019年2月1日公告訂定，每瓩太陽光電模組回收費為1000元。立委今擔憂，目前回收基金費率不足，處理費和回收廢缺口恐達上百億，未來大量光電板的汰除恐成燙手山芋。環境部長彭啓明今表示，年底前將與經濟部提出處理方案，其中包含調升回收費率。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請環境部、經濟部、農業部、內政部、交通部就「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」進行專題報告，並備質詢。

立委洪孟楷質詢時表示，每年都會有颱風，今年因為丹娜絲颱風毀損的光電板多達2000噸，而未來準備要報廢的大量光電板的量會更大，難道只能祈禱每年風調雨順？每年都有業者因為天災支出額外成本，當政府推行光電政策時，也應保證業者有能力處理這些廢棄物。

洪孟楷指出，目前每公斤清除處理費用為30元，環境部估計2032年，國內太陽能發電廢棄物高達5萬公噸，上百億元的缺口究竟會是誰埋單？日本先前也指出，報廢光電板會是燙手山芋，日本2035年預計會有50萬噸報廢光電板，由誰誰埋單同樣也是問題。

彭啓明表示，2019年前業者無需繳交回收處理費用，因為早期光電設置及回收量並不均衡，後來訂定每瓩收取回收費1000元，而考量未來處理費的不足，回收費費確實應該調升，年底前會和能源署共同提出報廢光電板的處置方案。

光電板 丹娜絲颱風 廢棄物

延伸閱讀

水面光電將納環評 年底提廢棄處理方案

環團指環委名單環工獨大 籲環境部重新遴選環評委員

立委質疑光電面積大增但處理量能不足 彭啓明：過去急於衝量缺乏討論

水面型光電板惹議 彭啓明：將納入環評 多少面積再研議

相關新聞

農保署發布土石流潛勢溪流黃色警戒 新北瑞芳區19戶保全戶預防性疏散

農業部農村發展及水土保持署發布土石流潛勢溪流黃色警戒，分別位在新北市7個行政區。瑞芳區公所今天下午3時預防性疏散上天里1...

加熱菸審查過程「沒看包裝」？ 衛福部：繼續追查業者責任

加熱菸的上市包裝審查陷入羅生門？產品在便利商店上架不到24小時即遭下架，因為「未標示尼古丁含量」，上架的包裝版本有沒有事...

多吃魚油膠囊就能降血脂？ 醫師曝：大量吃反增加1健康風險

魚肉蛋白質高，尤其對於要控制攝取熱量的族群來說，是一大營養食品。然而不是每種魚肉、魚油都可以降低血脂，醫師魏士航指出，魚類要吃鮭魚、鯖魚、秋刀魚跟沙丁魚，這樣可以獲得Omega-3，最理想的頻率是一週吃三次。不過不是大量吃魚油膠囊就可以補充營養，魏士航也提醒，如果大量吃魚油膠囊，可能會增加心律不整的風險。

氣象署示警：北北基宜下到紫爆！秋颱+東北季風共伴效應

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，昨天起受東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，天氣不穩定，新竹以北及...

「Rosé買我家鹹酥雞」？台南店家遭盜用慘收負評 業者急發澄清

南韓女子天團BLACKPINK日前在高雄世運開唱，團員Rosé大秀「吃播」，兩天陸續吃了鳳梨酥跟喝50嵐，第二天甚至大嗑...

基市防制菸害喬裝測試 1店賣給未滿20歲者罰1萬元 19店拒賣發獎狀表揚

加熱菸可合法上市，台北市規定校園周邊50公尺禁止販售菸品。基隆市衛生局今天表示，加熱菸管理比照一般紙菸，稽查人員在加熱菸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。