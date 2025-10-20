立委憂汰除光電板成燙手山芋 彭啓明：年底前提處置方案

經濟部能源局於2019年2月1日公告訂定，每瓩太陽光電模組回收費為1000元。立委今擔憂，目前回收基金費率不足，處理費和回收廢缺口恐達上百億，未來大量光電板的汰除恐成燙手山芋。環境部長彭啓明今表示，年底前將與經濟部提出處理方案，其中包含調升回收費率。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請環境部、經濟部、農業部、內政部、交通部就「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」進行專題報告，並備質詢。

立委洪孟楷質詢時表示，每年都會有颱風，今年因為丹娜絲颱風毀損的光電板多達2000噸，而未來準備要報廢的大量光電板的量會更大，難道只能祈禱每年風調雨順？每年都有業者因為天災支出額外成本，當政府推行光電政策時，也應保證業者有能力處理這些廢棄物。

洪孟楷指出，目前每公斤清除處理費用為30元，環境部估計2032年，國內太陽能發電廢棄物高達5萬公噸，上百億元的缺口究竟會是誰埋單？日本先前也指出，報廢光電板會是燙手山芋，日本2035年預計會有50萬噸報廢光電板，由誰誰埋單同樣也是問題。

彭啓明表示，2019年前業者無需繳交回收處理費用，因為早期光電設置及回收量並不均衡，後來訂定每瓩收取回收費1000元，而考量未來處理費的不足，回收費費確實應該調升，年底前會和能源署共同提出報廢光電板的處置方案。