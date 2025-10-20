快訊

雨彈狂炸北台！北北基桃等6縣市雨量達停班課標準

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
24小時雨量預測。圖／擷取自中央氣象署網站
24小時雨量預測。圖／擷取自中央氣象署網站

昨天起受東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，天氣不穩定，新竹以北及宜蘭有局部豪大雨，劇烈降雨至少持續到周三。根據中央氣象署最新資料，今天下午2時到明天下午2時24小時雨量預測，包括基隆、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭等6縣市達停班課標準，不過是否停班課仍由各縣市政府決定。

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，昨天起受東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，天氣不穩定，新竹以北及宜蘭有局部豪大雨，劇烈降雨至少持續到周三。昨天到今天上午9時，包括新北市、台北市、桃園及宜蘭累積雨量超過200毫米，下到紫爆。李孟軒指出，雨量累積最多的是新北市石碇區達338.5毫米，台北市南港有329毫米，桃園市蘆竹區達232.5毫米，宜蘭頭城也有200.5毫米。

氣象署中午12時啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，密集更新雨量預報，並於15時30分舉行記者說明會。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮、宜蘭等不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

