新北攜手緯穎基金會 啟動珊瑚復育打造永續海洋
為因應海洋環境變遷與生物多樣性減少的挑戰，新北市政府今上午與緯穎永續基金會簽署「海洋永續合作備忘錄」，結合國立臺灣海洋大學、金屬工業研究發展中心、貢寮區漁會、海洋保育署及山海天使協會等單位，以「產官學研跨域合作」為核心，共同推動珊瑚復育與海洋永續發展，透過再生材料及3D列印技術製作珊瑚基座，開啟海洋保育合作新篇章。
新北市長侯友宜表示，新北擁有145公里海岸線，長期以聯合國永續發展目標SDGs14「保育與永續利用海洋生態」為施政核心，持續推動海洋保育與責任漁業。他指出，市府已在萬里、野柳、瑞芳、貢寮畫設4處水產動植物保育區，並設立全國第一座栽培漁業示範區；同時推動刺網實名制與漁船轉型一支釣，115年起將全面禁止在東北角3海浬範圍內使用刺網，以減少對珊瑚及海洋生物的破壞。
侯友宜指出，新北自111年起推動「山海造林計畫」，結合海洋大學與民間團體山海天使協會力量，每年在卯澳灣海域種植約500株珊瑚，至今已成功復育超過3000株，並形成穩定生態系。他感謝緯穎科技及其永續基金會率先投入行動，攜手金屬中心以3D列印再生材料製作人工珊瑚基座，兼顧環境友善與循環利用，為公私協力的海洋復育合作立下典範。
緯穎永續基金會董事長洪麗寗表示，基金會長期關注海洋保育，以「Ocean Hugs」為主軸推動海岸造林與珊瑚復育，期望企業能成為推動環境永續的助力。金屬中心董事長劉嘉茹則指出，將導入再生多樣態材料與3D列印技術，製作安全穩定的人工珊瑚礁基座，為珊瑚提供適合的「新家」，打造友善棲地環境。
國立台灣海洋大學副校長冉繁華表示，珊瑚生態系被譽為「海中熱帶雨林」，是維持海洋生物多樣性的重要基礎。此次合作結合科技、研究與地方力量，能有效提升珊瑚復育成功率與生態價值。新北市漁業處則指出，這是本市企業首度投入海洋復育行動，盼能拋磚引玉，吸引更多企業參與，讓北台灣的卯澳灣成為具代表性的海洋復育示範基地，並透過教育導覽與志工巡守，讓更多市民了解、參與海洋保育，共同守護永續藍色國土。
